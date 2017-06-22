В Госдуму внесли законопроект об отмене новогодних каникул

Депутаты от КПРФ предлагают сделать 31 декабря выходным днем, при этом исключить из праздников последующие дни января, пишут "Известия".

Такое предложение коммунисты объясняют тем, что последний день декабря позволит гражданам спокойно подготовиться к встрече Нового года без затрат рабочего времени.

По словам коммунистов, им поступает очень много обращений по упразднению новогодних праздников.

"В начале нового года граждане остаются без зарплаты и требуют вернуть рабочие дни в полной мере", — сообщают депутаты.

Кроме того, КПРФ просит рассмотреть образование новых праздников: 18 марта –– День воссоединения Крыма с Россией и 7 ноября –– День Октябрьской революции.

Согласно предлагаемому депутатами перечню, нерабочими днями останутся 1 января (Новый год), 7 января (Рождество Христово), 23 февраля (День защитника Отечества), 8 марта (Международный женский день), 1 мая (праздник весны и труда), 9 мая (День Победы), 12 июня (День России) и 4 ноября (День народного единства).

Профсоюзы выступают против отмены новогодних каникул, предложенной в Госдуме, заявил РИА Новости глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

"Ни одного россиянина, желающего отказаться от новогодних каникул, я не видел живьем, кроме отдельных наглых работодателей, которые хотят превратить людей в рабов. Вот они говорят: "Зачем людям отдыхать, пусть работают и в субботу-воскресенье, и в Новый год, и первого мая". Вот таких я наблюдал, но это мизантропы", — сказал Шмаков.

"Это важное время, когда россияне во время школьных каникул побудут вместе с семьей, самое главное — с детьми, чтобы вместе проводить этот праздник и иметь возможность вместе отдохнуть", — заявил глава Федерации.

Он добавил, что "отдых всегда положительно влияет на способности человека к труду: и к физическому, и к умственному, творческому, об этом написано даже в Библии". Глава профсоюзов также заявил, что не беспокоится о том, что такой законопроект может быть принят.

"В Думу вносится много законопроектов… Все такие предложения должны проходить через российскую трехстороннюю комиссию, которая является хорошим фильтром от дурацких идей по изменению Трудового кодекса", — заключил Шмаков.

С инициативой сделать последний день года выходным уже неоднократно выступали многие депутаты и общественные деятели.

В январе 2016 года Госдума отклонила соответствующий законопроект депутатов ЛДПР. Авторы законопроекта предлагали сделать выходным 31 декабря и рабочим последний выходной день новогодних каникул — 8 января. Таким образом, общее количество нерабочих праздничных дней в стране осталось бы неизменным.

В ЛДПР отмечали, что эффективность трудовой деятельности 31 декабря крайне низка: россияне думают о подготовке к празднику, но вынуждены находиться на работе, а серьезные дела все равно переносят на более позднее время.

Профильный комитет Госдумы по труду посчитал, что при этом авторы законопроекта не привели экономических обоснований предлагаемого переноса нерабочих праздничных дней.

Кроме того, в комитете отметили, что законопроект не учитывал нормы других отраслей законодательства. В частности, согласно Бюджетному кодексу финансовый год соответствует календарному и длится с 1 января по 31 декабря включительно — если бы законопроект приняли, повысились бы трудозатраты из-за необходимости завершить текущий финансовый год.