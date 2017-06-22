В Сыктывкаре осуждена заведующая детским садом, по вине которой троих детей засыпало снегом с крыши

22 июня 2017 года, 17:37 | Сыктывкар

Сегодня Сыктывкарский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении заведующей детским садом № 120 пригородного поселка Верхняя Максаковка. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Судом установлено, что по причине ненадлежащего исполнения заведующей Сильченковой своих обязанностей 2 марта во время утренней прогулки произошел сход снега с крыши здания. В результате три воспитанницы младшей группы 2013 года рождения оказались полностью завалены снегом. Под завалом с ограниченным количеством воздуха дети пробыли свыше 6 минут. Девочек откапывали 11 человек.

Между тем заведующая знала о наличии на кровле садика снега, однако своевременно не распорядилась произвести ее очистку или огородить опасный участок, чтобы ограничить доступ к нему работников и детей.

Вину в содеянном заведующая признала.

Суд учел все обстоятельства дела и назначил ей наказание в виде 280 часов обязательных работ. Кроме того, она лишена права занимать определенные должности сроком на 1 год. Приговор не вступил в законную силу.

Приговор не вступил в законную силу.

Расследование по делу осуществлено следственным отделом по г. Сыктывкару СУ СКР по Республике Коми, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

Комиинформ
  Ключевые слова: снег, дети
  Рубрика: Право
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