Куда сходить на выходные в Сыктывкаре

Молодежный портал "Твоя Параллель" публикует афишу интересных событий на ближайшие субботу и воскресенье. В выходные жители и гости столицы Коми смогут попробовать себя в различных спортивных состязаниях, оценить игру актеров из Котласа и научиться плетению.

Артисты из Котласа в Драмтеатре

С 23 по 25 июня на сцене театра им. В. Савина состоятся традиционные ежегодные гастроли Котласского драматического театра. Гости из Архангельской области покажут в Сыктывкаре интеллектуальную комедию, сказку и историю первой любви.

В пятницу в 18:30 зрителям представят интеллектуальную комедию "Месье Амилькар". В субботу в 18 часов на сцене расскажут историю первой любви в спектакле "Роман + Юлька" (по повести Г. Щербаковой "Вам и не снилось"). В субботу и в воскресенье в 11 часов дети смогут посмотреть сказку "Гадкий утенок".

"Зеленый уикенд" в доме Морозова

В субботу в доме-музее И.П.Морозова пройдет акция "Зеленый уикенд: сказки лета", который, в первую очередь, привлечет родителей с детьми.

С 11 до 16 часов пришедших ждут сказки и игры на открытом воздухе, можно будет создать поделки из природных материалов, пройдет мастер-класс по плетению.

Библиомобиль на улице Морозова

В субботу с 10 до 13 часов в "Сквере общения" жители улицы Морозова смогут познакомиться с уникальной библиотекой на колесах.

Библиомобиль КИБО Национальной библиотеки Коми приедет в район Давпона. Жители смогут принять участие в конкурсах и выиграть призы.

Спорт

Олимпийский день

24 июня Республика Коми присоединится к XXVIII Всероссийскому олимпийскому дню. В этом году он посвящен XXIII Олимпийским зимним играм, которые состоятся в Пхенчхане в 2018 году.

Основной площадкой Олимпийского дня в Сыктывкаре станет Республиканский стадион. Там пройдут соревнования по футболу, стритболу, теннису, бочче, стрельба из лука, гонки на велосипедах и самокатах, прыжки через нарты, стартует легкоатлетический забег и многое другое.

Конный спорт

В окрестностях Сыктывкара стартовали Чемпионат и Первенство Коми по конному спорту. В соревнованиях примут участие спортсмены из Сыктывкара, Ухты, Сосногорска и Кировской области от 12 лет и старше.

24-25 июня всадники поборются за звание лучшего в конкуре - участникам предстоит преодолеть пять маршрутов с барьерами 100 см, 110 см и 120 см.

Кино в ТРЦ "Радуга"

Торгово-развлекательный центр "Радуга" приглашает взрослых и детей на новые художественные и мультипликационные фильмы.

На правах рекламы

"Трансформеры: Последний рыцарь" (12+)

Фантастика. Режиссер: Майкл Бэй. В ролях: Энтони Хопкинс, Марк Уолберг.

Оптимус Прайм исчез. Люди ведут войну с Трансформерами. Ключ к нашему будущему погребен в тайнах прошлого, в скрытой истории Трансформеров на Земле… Миссия по спасению мира ложится на плечи разношерстной компании, состоящей из Кейда Йегера, Бамблби, английского лорда и профессора из Оксфорда.

Начало сеансов и стоимость: 9:10 – 120р., 11:40 – 150р., 13:40 – 160р., 15:10 – 170р., 18:10 – 190р., 20:40 – 200р., 23:10 – 130р. (3D). Продолжительность: 140 мин.

"Тачки 3" (6+)

Мультфильм.

Встречайте самого знаменитого гонщика всех времен, легенду гоночного трека Молнию Маккуина в новом высокоскоростном приключении Disney/Pixar "Тачки 3"! Герой все еще продолжает показывать лучшие результаты на всех турнирах, однако победы даются ему не так легко, а конкуренция становится все жестче. Молнию Маккуина ждут захватывающие приключения, где он встретит новых друзей, а также поймет, что не только скорость и мощность мотора делают гонщика чемпионом.

Начало сеансов и стоимость: 9:00 – 120р., 11:45 – 150р., 16:10 – 160р., 17:40 – 180р (3D). Продолжительность: 110 мин.

"Про Степана-Кузнеца" (0+)

В сборник вошли такие мультфильмы как "Что делать или Куйгорож", "Колобок", "Про Степана-Кузнеца", "Про Василия Блаженного".

Начало сеансов и стоимость: 14:10 – 140р. Продолжительность: 55 мин.

"Мумия" (12+)

Фантастика. Режиссер: Алекс Куртцман. В ролях: Том Круз, Рассел Кроу

Посреди безжалостной пустыни под тоннами песка в величественном саркофаге погребена древняя царица. В тот день, когда она проснется, мир познает неистовую ярость, накопившуюся у нее за тысячелетия заточения.

Начало сеансов и стоимость: 19:40 – 190р., 21:40 – 190р. (3D). Продолжительность: 112 мин.

"Мульт в кино №55" (0+)

Начало сеансов и стоимость: 10:55 – 140р. Продолжительность: 45 мин.

Касса кинотеатра работает с 9:00 до 22:00. Билеты на более поздние сеансы просьба приобретать заранее. Подробности на сайте ТРЦ "Радуга" — http://raduga3d.com/