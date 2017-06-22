Юные артисты из Коми споют в составе Большого детского хора России на юбилее Чувашии

22 июня 2017 года, 16:55 |
Фото Гимназии искусств при главе РК

Делегация из Коми принимает участие в международной конференции "Этнопедагогика как фактор сохранения российской идентичности", проходящей в Чебоксарах и приуроченной к 90-летию основателя советской этнопедагогики Геннадия Волкова.

Как рассказала "Комиинформу" участвующая в саммите директор Гимназии искусств при Главе РК Мария Кузьбожева, на трехдневную конференцию приехали видные ученые, специалисты по народной педагогике из самых разных регионов России, от Якутии до Поволжья. Также есть гости из Китая, Таджикистана, а также студенты местного педагогического университета.

Помимо М.Кузьбожевой, в делегации нашей республики приехали две студентки, изучающие филологию, а также выпускника гимназии, который планирует стать педагогом.

"В рамках конференции проводится студенческий этнопедагогический лагерь. Очень интересный, яркий, насыщенный. В нем заняты приехавшие из регионов студенты. Их увлекают идеями этнопедагогики, чтобы они поняли, прониклись и в своей педагогической работе они раскрыли богатый потенциал народного воспитания", - рассказала М.Кузьбожева.

В Чебоксарах пройдет еще одно событие, непосредственными участниками которого станут представители Коми. 24 июня Чувашия отметит свое 90-летие. В рамках празднования власти региона собрали в Чебоксарах Большой детский хор России. В тысячный ансамбль вошли и восемь учащихся Гимназии искусств при Главе РК. Сейчас дети репетируют выступление, в том числе разучивают гимн Чувашской республики.

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"В один из визитов заместителя правительства Коми Натальи Михальченковой в нашу гимназию она побывала и на репетиции детского ансамбля, который как раз готовился к поездке в Чувашию. Одна девочка об этом сказала Наталье Алексеевне и предложила привезти Большой детский хор России на День Республики Коми", - вспомнила М.Кузьбожева.

Илья Баканов
  Ключевые слова: педагогика, дети, артисты
  Рубрика: Культура
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