На карте Сыктывкара появилась еще одна спортивная площадка
Инициатива жителей близлежащих домов, расположенных на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Орджоникидзе, реализована в Год добрых дел в Республике Коми, объявленном главой региона Сергеем Гапликовым.
Как отметили в городском Управлении физической культуры и спорта, инициативная группа соседей приняла решение, что на пустыре во дворе их домов необходимо обустроить спортивную площадку для детей.
С этим проектом граждане обратились в администрацию и Совет Сыктывкара, к предприятиям и организация города. Просьба оказать поддержку в обустройстве площадки нашла отклик, в том числе – депутата городского Совета Галины Лапшиной, которая оказала большую поддержку при реализации этой инициативы.
Благодаря личному участию жильцов и финансовой поддержке привлечённых меценатов, удалось выровнять площадку, установить футбольные ворота, стойки и сетку под волейбол. Мэрия города помогла техникой, подарила мячи для футбола, волейбола.
Администрация города, в свою очередь, выражает благодарность инициативной группе жильцов и всем, кто принял участие в обустройстве спортивной площадки.
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