Госсовет Коми одобрил закон об исполнении бюджета за 2016 год
Госсовет Коми одобрил закон об исполнении республиканского бюджета за 2016 год. Министр финансов Галина Рубцова доложила основные параметры бюджета.
По ее словам, доходная часть составила 60,3 млрд. рублей, расходная – 65,7 млрд. рублей, дефицит – 5,4 млрд. рублей.Исполнить доходную и расходную части удалось на 100%, а последнюю даже с экономией.
Основным источником пополнения доходной части бюджета являются налоговые и неналоговые поступления. В 2016-ом всего поступило 53,3 млрд. рублей, по сравнению с предыдущим годом рост составил 3,8 млрд. рублей. Республиканская казна за счет налога на имущество организаций пополнилась на 1,8 млрд. рублей. Государственный долг республики на 1 января составил 41,8 млрд. рублей.
Продолжила тему председатель Контрольно-счетной палаты Коми Елена Филимонова. По ее словам, исполнение бюджета соответствует нормам бюджетного законодательства, фактов расходования средств по сверхбюджетной подписи не зафиксировано.
Е. Филимонова также отметила, что негативные факторы – размер госдолга и растущие расходы, влияющие на экономику республики, сохранились в 2016 году. При этом региону впервые за последние годы удалось сократить размер просроченной задолженности с 340 млн. рублей до 3 млн. рублей. На 420 миллионов удалось сократить расходы бюджета за счет оптимизации численности работников органов исполнительной власти.
В минувшем году госдолг вырос на 24%, или восемь миллиардов рублей. Основными тенденциями будущего года должны стать сокращение госдолга и оптимизация расходов.
Отдельно председатель КСП остановилась на планировании бюджетных инвестиций при капитальном строительстве. Непростительной расточительностью она назвала ситуации, когда бюджетные средства были привлечены на разработку проектно-сметной документации, пройдена госэкспертиза проекта, а строительство затягивается или не начинается вовсе.
Проблемными направлениями в минувшем году Е. Филимонова назвала реализацию программы переселения из ветхого и аварийного жилья, а также строительство школы в Сыктывкаре на ул. Петрозаводская.
В заключение своего выступления докладчик отметила, что бюджет в целом соответствует всем нормативам и требованиям бюджетного законодательства.
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