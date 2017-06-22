В Сыктывкаре завершена работа по оформлению 34 цветников
22 июня 2017 года, 15:55 | Сыктывкар
На этой неделе специалисты управления ЖКХ столицы Коми провели приемку работ по оформлению и содержанию цветников в городе в рамках выполнения муниципального контракта.
Как сообщает сыктывкарская мэрия, проверка показала, что все мероприятия проведены в соответствии с техническим заданием и эскизами цветников.
Администрация обращается к жителям с просьбой уважать труд городских коммунальных служб и не портить внешний вид клумб, срывая с них цветы.
Комиинформ
Ключевые слова: цветники
Рубрика: Экология
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