В Сыктывкаре завершена работа по оформлению 34 цветников

22 июня 2017 года, 15:55 | Сыктывкар
Фото администрации Сыктывкара

На этой неделе специалисты управления ЖКХ столицы Коми провели приемку работ по оформлению и содержанию цветников в городе в рамках выполнения муниципального контракта.

Как сообщает сыктывкарская мэрия, проверка показала, что все мероприятия проведены в соответствии с техническим заданием и эскизами цветников.

Администрация обращается к жителям с просьбой уважать труд городских коммунальных служб и не портить внешний вид клумб, срывая с них цветы.

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Комиинформ
  Ключевые слова: цветники
  Рубрика: Экология
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