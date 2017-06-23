Mondi запатентует уникальную коробку

23 июня 2017 года, 12:24 |

Промышленный гигант Mondi, один из крупнейших комбинатов которого базируется в Сыктывкаре, выпускает более 100 тысяч наименований продукции. Клиентами компании являются тысячи предприятий. Среди них – представители пищевой промышленности. Именно они являются потребителями инновационной линейки Mondi, представленной в Москве на ежегодной международной выставке RosUpack-2017.

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Стенд Mondi – наглядный пример того, как взаимодействуют разные отрасли компании, выдавая конечный продукт. На рынке упаковки у Группы несколько задач: она должна великолепно защищать и сохранять продукт, быть легкой и удобной, работать на узнаваемость бренда, служить долго. Образцом сочетания всех этих качеств стала разработка компании в виде органомичной коробки с восьмиугольными поверхностями и сплошным, без "швов", дном.

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Продукт продемонстрировал журналистам и гостям директор по маркетингу Альберт Клинкхаммер. Удобная коробка настолько впечатлила жюри на предшествовавшей московской выставке в Вене, что они безоговорочно присудили ей второе место в номинации "Концепт года". Эксперты оценили альтернативу американским коробкам: в разработке Mondi воcьмиугольная конструкция обеспечивает повышенную прочность при меньших затратах материала.

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В настоящее время эта инновация находится на стадии оформления патента.

"Умный" дизайн нашел воплощение и в других вариантах гофроупаковки, при этом внимание уделяется увеличению эффективности транспортировки.

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Журналистов из Сыктывкара впечатлил родной бренд – картон, произведенный в Сыктывкаре. На мировом рынке он получил название Komiwhite. Наряду со ставшей знаменитой бумагой "Снегурочка", он полюбился клиентам. Яркий вид дает дополнительные возможности для узнаваемости бренда для пищевиков. Обратная сторона сыктывкарского крафт-картона – белая, что позволяет развивать "снежный" бренд уже самой Mondi.

Ольга Полина
  Ключевые слова: упаковка, патент, москва, Монди, выставка
  Рубрика: Экономика
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