Ноу-хау Mondi в сфере упаковочной индустрии помогает сохранять природу

23 июня 2017 года, 9:51 |

Ежегодная выставка RosUpack-2017, которая проходит на этой неделе в Москве, стала прекрасной возможностью для Mondi и еще тысяч компаний продемонстрировать свои последние достижения.

Mondi порадовала посетителей экологическим подходом к производству упаковки и одновременно продуманностью о сохранности продукции, на которую неизбежно влияют силы природы – влажность и перепад температур.

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Эко-подход проявился в возможности вторичного использования картонной упаковки, когда коробка после использования продолжает жить в детской – например, в виде пожарной машины или кукольного домика. При этом надоевшая или истрепавшаяся "игрушка" полностью утилизируется в течение двух недель, не нанося ущерба природе.

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Многоразовые замки и закручивающиеся крышки также избавляют потребителей от необходимости снова и снова приобретать пластик для хранения необходимых продуктов.

Знаменитый батончик Марс хранится в водорастворимой упаковке на основе биоматериалов, кстати, разработанной Mondi совместно с производителями шоколадок.

Вода окажется сильнее и в случае со средством для посудомоечных машин: хозяйкам не придется распаковывать таблетки - упаковка моментально раствориться, выпустив порцию порошка, как только машина заработает.

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Экологичность лежит и в основе ноу-хау компании – пакетах Hot Lock, которые применяются в пищевой, химической и стройиндустрии. Он произведен в стерильных условиях, просто закрывается надежно сохраняет продукт и без заморочек открывается.

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Splashbag позволит сохранить содержимое от воды в любом виде. Верх пакета – бумажный, а значит, его можно легко утилизировать. Внутренности мешка – пластиковые, а значит, он сохранит любую продукцию – хоть порошок, хоть крупу, детское питание или цемент – от попадания влаги и перепада температур. При этом дно мешка прямоугольное, легко складывающееся по сгибам, что позволяет его компактно сохранять для следующего использования. Скорость его наполнения – тоже предмет гордости компании: 25 килограммов продукции в него пометят за 4 секунды.

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Впечатлённый простотой и удобством упаковки, один из журналистов, осматривавший стенд, пожелал стать ее обладателем. Альберт Клинкхаммер оценил незамедлительное воздействие технологий на потребителя и оставил на упаковке автограф. Так, сыктывкарский журналист стал владельцем одного из 4,5 миллиарда пакетов, ежегодно выпускающегося компанией. Однако, как правило, клиентами Mondi становятся крупные предприятия, и в этом уникальность скромного обладателя подписанной высшим руководством Mondi пакета.

Ольга Полина
  Ключевые слова: экология
  Рубрика: Экология
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