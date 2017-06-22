Mondi погрузил посетителей международной выставки RosUpack в виртуальную реальность

22 июня 2017 года, 16:38 |

На международной выставке упаковочной индустрии RosUpack-2017, которая проходит в Москве 20-23 июня, компания Mondi предстала в неожиданном свете. Новым концептом стенда компании стал девиз "Вместе каждый день". Индустриальный гигант продемонстрировал инновационную продукцию, которой будет рада любая домохозяйка, глава семейства и даже их дети.

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На выставке, участниками которой стали сотни компаний, разбегаются глаза: упаковки для игрушек, фруктов, круп, алкогольных напитков, стройматериалов, драгоценных вещей, бытовой химии и техники из всевозможных материалов, разных цен и размеров раскинулись на квадратных километрах в четырех павильонах выставочного центра в Мякинино. Однако все эти полезные и незаменимые вещи компактно сконцентрировались на площадке Mondi, которая не забыла ни об одном жителе планеты – от младенцев до профессионалов.

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Для более наглядной демонстрации линейки специалисты компании не только создали в павильоне Крокус Экспо модель кухни, но и создали виртуальную реальность. Каждый посетитель смог погрузиться в нее с помощью двухминутного "квеста".

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Гости, заметив странно озирающегося и сосредоточенно поворачивающегося во все стороны человека в очках 3D-реальности на глазах, сначала останавливались понаблюдать за ним, а потом, заинтересовавшись, становились на его место. Время от времени у стенда наблюдался умеренный ажиотаж. Гость, надевший очки, оказывался в обычной квартире-студии, где роль помощников выполняет продукция Mondi. Задача игрока – за две минуты обнаружить на небольшой жилплощади 11 образцов продукции компании. Как только взгляд останавливается на нужном предмете, игрок получает очко.

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Mondi "спряталась" на подоконниках, в шкафах, под раковиной, на полу, где кормят домашних животных, в ящиках для детских игрушек и в других совсем не потаенных местах квартиры. Первое впечатление от игры – удивление от разнообразия предметов, помогающих в быту и упрощающих жизнь современного человека. Абсолютных победителей, которые, к слову, были в абсолютном меньшинстве. Средний результат – семь-десять очков. Однако все без исключения участники получали приз - подставку для мобильного телефона производства Mondi и, продолжая удивляться, следовали по площадке дальше.

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Журналистам, приехавшим на выставку, экскурсию по территории компании провел директор по маркетингу Группы Mondi Альберт Клинкхаммер.

Начав с модели кухни, он подробно рассказал о последних достижениях компании, выразившихся в незаменимых для современного человека вещах: упаковке для напитков, многоразовых пакетах для кормления животных, капсулах для кофе-машины, коробках, превращающихся после открытия в контейнеры для хранения.

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Конек компании не только в элементарной утилитарности и удобстве упаковки, но и во внимании к тактильным и зрительным ощущениям потребителя. Например, продукты, упакованные в продукцию Mondi, "выглядывают" из прозрачных окошек, пакеты покрыты специальным лаком, на ощупь напоминающим шершавую поверхность бумаги, носики пакетов с пюре можно многократно закручивать и раскручивать, а вертикальные пакеты с "вкусняшками" закрывать для из сохранности на внутренний пластиковый "замок".

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При этом над ноу-хау упаковок специалисты Mondi работают совместно с клиентами, учитывая всех их пожелания и даже угадывая их.

Ольга Полина
  Ключевые слова: упаковка, москва, Монди, выставка
  Рубрика: Общество
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