В ручье под Нижним Одесом обнаружено тело мужчины

В Сосногорском районе в ручье Войвож обнаружено тело мужчины. Об этом "Комиинформу" сообщили в учреждении "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС. Спасатели выезжали на место 21 июня в 16:50.

Как уточнили в Ухтинском аварийно-спасательном отряде, информация о происшествии поступила из районного отдела полиции с просьбой о содействии.

В итоге помощь специалистов отряда не понадобилась. К моменту их прибытия тело неизвестного мужчины уже достали из-под бревен. Ручей находится в 60-ти километрах от Нижнего Одеса.

Личность погибшего устанавливают. Выяснением причин и обстоятельств трагедии занимается Сосногорский отдел полиции.