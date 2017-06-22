В ручье под Нижним Одесом обнаружено тело мужчины
22 июня 2017 года, 16:10 | Сосногорский
В Сосногорском районе в ручье Войвож обнаружено тело мужчины. Об этом "Комиинформу" сообщили в учреждении "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС. Спасатели выезжали на место 21 июня в 16:50.
Как уточнили в Ухтинском аварийно-спасательном отряде, информация о происшествии поступила из районного отдела полиции с просьбой о содействии.
В итоге помощь специалистов отряда не понадобилась. К моменту их прибытия тело неизвестного мужчины уже достали из-под бревен. Ручей находится в 60-ти километрах от Нижнего Одеса.
Личность погибшего устанавливают. Выяснением причин и обстоятельств трагедии занимается Сосногорский отдел полиции.
Ярослава Пархачёва
Рубрика: Происшествия
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