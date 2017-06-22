В ручье под Нижним Одесом обнаружено тело мужчины

22 июня 2017 года, 16:10 | Сосногорский
Фото из архивов ИА "Комиинформ"

В Сосногорском районе в ручье Войвож обнаружено тело мужчины. Об этом "Комиинформу" сообщили в учреждении "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС. Спасатели выезжали на место 21 июня в 16:50.

Как уточнили в Ухтинском аварийно-спасательном отряде, информация о происшествии поступила из районного отдела полиции с просьбой о содействии.

В итоге помощь специалистов отряда не понадобилась. К моменту их прибытия тело неизвестного мужчины уже достали из-под бревен. Ручей находится в 60-ти километрах от Нижнего Одеса.

Личность погибшего устанавливают. Выяснением причин и обстоятельств трагедии занимается Сосногорский отдел полиции.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: трагедия, спасатели, село, МВД, лето
  Рубрика: Происшествия
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