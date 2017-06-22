Все желающие жители Коми могут бесплатно обучиться на жилищных консультантов, чтобы грамотно защищать свои права, будучи собственниками квартир и потребителями жилищно-коммунальных услуг, в рамках уникального всероссийского образовательного проекта национального центра (НП) "ЖКХ Контроль".

Как сообщила "Комиинформу" руководитель регионального центра Дарья Шучалина, руководство НП "ЖКХ Контроль" запустило беспрецедентный всероссийский проект, который позволит превратить собственников квартир в экспертов по вопросам ЖКХ. Методика обучения разработана сотрудниками и партнерами национального центра.

"Все желающие жители Коми с доступом в интернет могут присоединиться к нашему образовательному проекту в любой момент – как для поиска ответов на собственные вопросы в ЖКХ, так и для полного прохождения курса и получения сертификата жилищного консультанта", - рассказала собеседница агентства.

Обучение и тестирование будет также бесплатным. При реализации проекта используются средства господдержки, выделенные в качестве гранта по итогам конкурса, проведенного Фондом поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях "Перспектива".

"Проект направлен на формирование грамотности граждан. Обучившись, консультанты смогут оказывать квалифицированную помощь потребителям ЖКУ и проводить работу по жилищному просвещению земляков. Всего "ЖКХ Контроль" планирует подготовить не меньше тысячи специалистов как минимум в пятистах муниципальных образованиях 45-ти регионов", - уточнила общественница.

Исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева сообщила, что сейчас центр проводит дополнительный набор волонтеров, которые хотят навести порядок в своем доме и городе. Выразить желание обучиться просто: достаточно заполнить анкету на сайте www.gkhkontrol.ru

"Занятия окажутся интересны тем, кто хочет расширить компетенцию в вопросах управления жильем, научиться отстаивать свои права в диалоге с управляющими и ресурсоснабжающими организациями, рационально использовать общедомовое имущество и разбираться в вопросах капремонта. Семинары рассчитаны на широкую аудиторию: материал изложен в доступной форме, занятия ведут эксперты с многолетним опытом. Пройдя обучение в онлайн-режиме, россияне смогут не только улучшить свою правовую грамотность, но и оказывать помощь соседям, друзьям, родственникам", - отметила Светлана Разворотнева.

Программа включает 10 вебинаров, выложенных на сайте НП "ЖКХ Контроль" в разделе "Образовательный проект: Стань жилищным консультантом". Тематический план курса: "Управление многоквартирным домом", "Общее собрание собственников", "Совет многоквартирного дома", "Содержание и текущий ремонт", "Особенности управления домом управляющей компанией", "Особенности управления домом ТСН/ТСЖ". А также: "Куда и как пожаловаться на деятельность управляющей организации?", "Изменение размера платы при некачественном предоставлении коммунальных услуг", "Предоставление коммунальных услуг" и "Общее имущество в доме – основа благосостояния жителей".