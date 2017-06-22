Интинская молодежь поделилась кровью
22 июня 2017 года, 15:27 | Инта
Активисты Молодежного консультативного совета Инты в канун Международного дня донора провели благотворительную акцию по сдаче крови. В акции приняла участие работающая молодежь с активной жизненной позицией.
"Мы призываем всех жителей города и, в первую очередь, работающую молодежь присоединится к нашей инициативе и подарить шанс на спасение жизни всем, кто нуждается в донорской крови", - отметил член молодежного консультативного совета Инты Владимир Пялин.
Акция по добровольной сдаче крови стала доброй традицией интинской молодежи. В этом году она проводится в рамках Года добрых дел, объявленного главой Коми
Геня Джавршян
Ключевые слова: доноры, Год добрых дел, акция по сдаче крови
Рубрика: Общество
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