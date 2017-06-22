Прилузский соцпроект победил в международном грантовом конкурсе

22 июня 2017 года, 14:46 | Прилузский

Проект центра социальной защиты населения Прилузского района получил грантовую поддержку, победив в международном конкурсе "Православная инициатива 2017".

Социальный проект "Согреем детские сердца верой и любовью", разработанный отделением реабилитации для детей и подростков с ограниченными умственными и физическими возможностями центра социальной защиты населения (ЦСЗН) Прилузского района, был направлен на международный конкурс малых грантов "Православная инициатива 2017" в апреле 2017 года.

В июне экспертный совет при Координационном комитете Русской Православной церкви, рассмотрев более тысячи заявок, объявил о присуждении проекту сотрудников соцзащиты Прилузья статуса "победителя" и предоставлении ему грантовой поддержки в размере 83,6 тысяч рублей.

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Как рассказала директор ЦСЗН Прилузского района Татьяна Чукилева, особенность социального проекта "Согреем детские сердца верой и любовью" заключается в сотрудничестве отделения реабилитации, местной православной религиозной организации прихода Храма святого Апостола первомученника и архидиакона Стефана села Ношуль и родителей, воспитывающих детей с инвалидностью.

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"Такая форма совместной деятельности будет способствовать приобщению семей к основам православной культуры, духовно-нравственному просвещению и развитию. Для семей-участников социального проекта будут организованы тематические богослужения в Храме села Ношуль. Также пройдут "Уроки православия" для детей, тренинговые занятия "Школа родителей особенного ребенка", планируются также проведение совместных мастер-классов на православную тематику с участием волонтеров", - сообщила Татьяна Чукилева.

Она уточнила, что на днях в отделении реабилитации для детей и подростков с ограниченными умственными и физическими возможностями уже состоялась первая организационная встреча с родителями, которые выразили желание включиться в проект.

"Мамы и папы "особенных" ребятишек ознакомились с содержанием проекта и вместе с детьми изготовили его логотип. Семьи выразили активное желание участвовать в его реализации", - сказала директор ЦСЗН Прилузского района.

Комиинформ
  Ключевые слова: грант
  Рубрика: Общество
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