В Жешарте пройдет Open Air "Мы выбираем жизнь"

22 июня 2017 года, 14:30 | Усть-Вымский

Для всех, кто любит сочность танцевальных ритмов и стремится наслаждаться яркостью жизни, 1 июля на стадионе Жешарта пройдет фантастически масштабный open air "Мы выбираем жизнь", приуроченный ко Дню российской молодежи. Информация об этом появилась сегодня на странице сообщества "Жешартский ЛПК" ВКонтакте.

В этом году долина фанерщиков примет на своей территории несколько тысяч гостей со всех уголков Усть-Вымского района и республики.

ООО "Жешартский ЛПК", организующее фестиваль, обещает досуг в лучших традициях, но с собственным узнаваемым почерком. Атмосферный музыкальный пикник впечатлит разнообразием и качеством предлагаемых развлечений, демонстрируя вкус во всём: инсталляциях, музыкальной программе, флешмобах и конкурсах.

Начиная с 14 часов, на стадионе Жешарта начнет работу развлекательная программа для детей и подростков, далее эстафету подхватят участники спортивных мероприятий. За соревнованиями последует концерт молодежных коллективов Усть-Вымского района.

Завершит фестиваль выступление московского диджея SOVI, известного также как репер Сява (в миру — Вячеслав Хахалкин). Стоит отметить, что это не первое выступление музыканта на жешартской земле.

3 сентября 2016 года он по приглашению руководства фанерного комбината дал концерт на открытом воздухе по случаю 70-летия предприятия.

*** SOVI вместе с Бастой, QП и Сергеем Мезенцевым (aka Lil Dik) является ведущим брендового радио-шоу Gazgolder Live, которое выходит на радио DFM каждый четверг.

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Комиинформ
  Рубрика: Культура
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