Электроснабжение одного из районов Сыктывкара полностью восстановлено.

Причина технологического нарушения – повреждение одной из кабельных линий. Линия выведена в ремонт, все потребители перезапитаны по резервным схемам.

Комиинформ

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