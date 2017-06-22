Электроснабжение одного из районов Сыктывкара полностью восстановлено

22 июня 2017 года, 13:30 | Сыктывкар
Фото Комиэнерго

Электроснабжение одного из районов Сыктывкара полностью восстановлено.

Причина технологического нарушения – повреждение кабельной линии, сообщили "Комиинформу" в энергокомпании.

Энергетики филиала МРСК Северо-Запада "Комиэнерго" восстановили электроснабжение потребителей части Сыктывкара в районе Вечного огня.

Причина технологического нарушения – повреждение одной из кабельных линий. Линия выведена в ремонт, все потребители перезапитаны по резервным схемам.

Комиинформ
  Ключевые слова: комиэнерго
  Рубрика: Экономика
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