Электроснабжение одного из районов Сыктывкара полностью восстановлено
22 июня 2017 года, 13:30 | Сыктывкар
Электроснабжение одного из районов Сыктывкара полностью восстановлено.
Причина технологического нарушения – повреждение кабельной линии, сообщили "Комиинформу" в энергокомпании.
Энергетики филиала МРСК Северо-Запада "Комиэнерго" восстановили электроснабжение потребителей части Сыктывкара в районе Вечного огня.
Причина технологического нарушения – повреждение одной из кабельных линий. Линия выведена в ремонт, все потребители перезапитаны по резервным схемам.
Комиинформ
Ключевые слова: комиэнерго
Рубрика: Экономика
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