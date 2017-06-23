В Коми объявлен срочный сбор средств на лечение годовалого Саввы Соловьёва

В Коми объявлен срочный сбор средств на поездку в федеральную клинику годовалого Саввы Соловьёва из села Кослан Удорского района.

Мальчику один год, пояснила "Комиинформу" директор Детского некоммерческого благотворительного фонда "Сила Добра" Татьяна Козлова. Он родился с аномалией развития костей черепа.

26 июня Савву ждут на госпитализацию в Северо-Западный Федеральный медицинский исследовательский центр им.В.А Алмазова Минздрава России на коррекционную операцию.

Саму процедуру проведут по квоте Минздрава Коми. Средства семье ребенка необходимы для оплаты дороги к месту лечения и обратно, а также проживания мамы малыша вне медучреждения в послеоперационный период, пока он будет находиться в реанимации.

Как помочь Савве Соловьеву:

Вы можете перевести денежные средства на расчетные счета фонда в Сбербанке или банке ВТБ 24. При этом в назначении платежа обязательно нужно указать его целевое назначение:

Если пожертвование предназначено конкретному ребенку, на которого открыт сбор (см. Наши дети), обязательно следует вписать: Благотворительный взнос (пожертвование) для Ф.И. РЕБЕНКА.

Если Вы жертвуете на проект фонда (см. Наши проекты), обязательно следует вписать: Благотворительный взнос (пожертвование) для НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Ниже представлены банковские реквизиты фонда, инструкции по переводу средств посредством банкомата или интернет-банка приведены под текстом.

Название организации (сокращенное): КРНДБФ "Сила Добра".

Полное название: Коми региональный некоммерческий детский благотворительный фонд "Сила Добра"

ИНН 1101502094, КПП 110101001, ОГРН 1101100000550

Реквизиты банковского счета в Коми ОСБ № 8617 г.Сыктывкар:

Р/с 40703810028000008645

К/с 30101810400000000640

БИК 048702640

Реквизиты банковского счета в филиале № 7806 ВТБ 24 (ЗАО) г. Сыктывкар:

Р/с 40703810810040009449

К/с 30101810300000000811

БИК 044030811

Пожертвовать средства через смс:

Есть возможность отправки SMS с номера любого мобильного оператора на единый номер 7715. Этот способ доступен в периоды проведения фондом адресных акций по сбору средств (см. проект Спасти ребенка).

Текст для отправки SMS в пользу нашего фонда — коми пробел сумма (например, "коми 100").

Подробности работы сервиса можно узнать на специализированном сайте sms7715.ru, который создан Национальным благотворительным фондом.