В Сыктывкаре почтили память погибших в годы Великой Отечественной

22 июня 2017 года, 13:19 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

Участники и ветераны Великой Отечественной войны, а также представители органов власти республики приняли участие в торжественном митинге, посвященном Дню памяти и скорби. Среди тех, кто возложил цветы к Вечному огню, были первый заместитель правительства Коми Лариса Максимова, члены кабинета министров, вице-спикер Государственного совета РК Владимир Косов, мэр Сыктывкара Валерий Козлов.

Заупокойную литию отслужил архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим.

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"Царствие Небесное всем, жизнь за Отечество положившим. А вам здоровья и счастья", - пожелал архиепископ ветеранам.

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"В этот скорбный день мы поминаем миллионы людей, которые отдали свои жизни, чтобы мы жили в мире и не были в рабстве. Наш народ сумел превзойти врага. Мы благодарны детям и женщинам, которые работали и умирали за станками. Вечная память тем, кто не дожил до этого дня", - сказал В.Косов.

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Затем погибших почтили минутой молчания и оружейными залпами.

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"Страшно представить, что испытали люди в день начала войны. Жизнь для них стала другой. Великое счастье – жить без войны. В этот день я желаю всем нам, наши детям, внукам, чтобы мы никогда не узнали того горя, которое легло на плечи нашей страны в те страшные годы", - заявил В.Козлов.

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Перед собравшимися на митинге выступил и участник Великой Отечественной войны Василий Стрекалов, который участвовал в сражениях на территории нашей страны, освобождал узников концлагерей и в 1945 году оставил запись на стене Рейхстага.

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"В едином порыве по зову сердца мы встали на защиту Отечества. Нашему народу пришлось заплатить высокую цену за право жить под мирным небом", - сказал В.Стрекалов и пожелал молодому поколению не забывать свою историю. А в конце выступления добавил: "Я просто делал свое дело".

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После участники митинга перешли к памятнику "Скорбящий воин", где почтили память погибших во время исполнения интернационального долга и в локальных конфликтах.

Илья Баканов
  Ключевые слова: память, митинг, война, ветераны
  Рубрика: Общество
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