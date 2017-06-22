В Сыктывкаре почтили память погибших в годы Великой Отечественной

Участники и ветераны Великой Отечественной войны, а также представители органов власти республики приняли участие в торжественном митинге, посвященном Дню памяти и скорби. Среди тех, кто возложил цветы к Вечному огню, были первый заместитель правительства Коми Лариса Максимова, члены кабинета министров, вице-спикер Государственного совета РК Владимир Косов, мэр Сыктывкара Валерий Козлов.

Заупокойную литию отслужил архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим.

"Царствие Небесное всем, жизнь за Отечество положившим. А вам здоровья и счастья", - пожелал архиепископ ветеранам.

"В этот скорбный день мы поминаем миллионы людей, которые отдали свои жизни, чтобы мы жили в мире и не были в рабстве. Наш народ сумел превзойти врага. Мы благодарны детям и женщинам, которые работали и умирали за станками. Вечная память тем, кто не дожил до этого дня", - сказал В.Косов.

Затем погибших почтили минутой молчания и оружейными залпами.

"Страшно представить, что испытали люди в день начала войны. Жизнь для них стала другой. Великое счастье – жить без войны. В этот день я желаю всем нам, наши детям, внукам, чтобы мы никогда не узнали того горя, которое легло на плечи нашей страны в те страшные годы", - заявил В.Козлов.

Перед собравшимися на митинге выступил и участник Великой Отечественной войны Василий Стрекалов, который участвовал в сражениях на территории нашей страны, освобождал узников концлагерей и в 1945 году оставил запись на стене Рейхстага.

"В едином порыве по зову сердца мы встали на защиту Отечества. Нашему народу пришлось заплатить высокую цену за право жить под мирным небом", - сказал В.Стрекалов и пожелал молодому поколению не забывать свою историю. А в конце выступления добавил: "Я просто делал свое дело".

После участники митинга перешли к памятнику "Скорбящий воин", где почтили память погибших во время исполнения интернационального долга и в локальных конфликтах.