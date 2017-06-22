Коми региональное отделение Гильдии межэтнической журналистики расширило свой состав

22 июня 2017 года, 12:30 | Сыктывкар
Фото Инфоцентра "Финноугория"

21 июня в Сыктывкаре, в Финно-угорском культурном центре Российской Федерации состоялось заседание Коми регионального отделения Гильдии межэтнической журналистики. Тема очередной встречи – проекты Гильдии 2017 года.

Совещание прошло в обновлённом составе: ряды регионального отделения пополнили известные в республике журналисты, уделяющие большое внимание освещению межэтнических вопросов. Это директор дирекции национального телевещания Коми республиканского телевизионного канала "Юрган" Александр Пивкин, корреспондент радио "Коми гор" Галина Ведерникова и редактор газеты "Коми му" Александр Кузнецов. Кроме того, вступить в отделение предложено директору "Издательского дома Коми" Елене Плетцер.

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Председатель отделения, руководитель филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова "Финно-угорский культурный центр Российской Федерации" Татьяна Барахова рассказала о проектах Гильдии: уже реализованных в этом году, как, например, конкурс фоторабот "Дети России", Школа межэтнической журналистики, так и тех, в которых можно принять участие. Так, члены Гильдии могут отправиться в Международную этнокультурную экспедицию-фестиваль "Волга – река мира. Диалог культур волжских народов", которая состоится в июле, направить свои лучшие работы на Всероссийский конкурс средств массовой информации "СМИротворец" на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений.

Далее Т. Барахова назвала проекты Финно-угорского культурного центра России, которые связаны с журналистской деятельностью и в скором времени будут реализованы. В их числе – выпуск обновлённой версии документального фильма "Коми. Наследники древних традиций", издание номера культурно-этнографического журнала "Финноугория. Этнический комфорт" и проведение Летнего университета юных филологов. Галина Ведерникова предложила Финно-угорскому культурному центру Российской Федерации установить сотрудничество с Общественным телевидением России (ОТР) и предложить им для трансляции свои этнографические фильмы.

В завершение встречи Татьяна Барахова призвала активнее участвовать в мероприятиях Гильдии и обещала предоставить более актуальную и подробную информацию о них по итогам отчётно-выборной конференции, которая состоится в июле в Москве, сообщает Инфоцентр "Финноугория".

Комиинформ
  Ключевые слова: Гильдия межэтнической журналистики
  Рубрика: Общество
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