Бригады "Комиэнерго" оперативно восстанавливают электроснабжение в центре Сыктывкара

22 июня 2017 года, 11:50 |

Энергетики филиала МРСК Северо-Запада "Комиэнерго" восстанавливают электроснабжение потребителей части Сыктывкара в районе Вечного огня.

Причина технологического нарушения уточняется. В ближайшее время все потребители будут перезапитаны по резервным схемам.

Телефон горячей линии филиала: 8-800-250-17-00.

Комиинформ
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Мы рядом
Дмитрий. Страдаю эпилепсией, мне не хватает друзей и общения. (Сыктывкар)
Ахмед. ДЦП, не могу получить коляску с электроприводом. (Санкт-Петербург)
перейти в раздел

Интервью

Дмитрий Поповцев
Руководитель "Ипотекацентра"
Марина Мусинская
Директор агентства PPF Страхование жизни в Сыктывкаре Марина Мусинская
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus