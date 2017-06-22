Бригады "Комиэнерго" оперативно восстанавливают электроснабжение в центре Сыктывкара

Причина технологического нарушения уточняется. В ближайшее время все потребители будут перезапитаны по резервным схемам.

Комиинформ

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