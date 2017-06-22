Бригады "Комиэнерго" оперативно восстанавливают электроснабжение в центре Сыктывкара
Энергетики филиала МРСК Северо-Запада "Комиэнерго" восстанавливают электроснабжение потребителей части Сыктывкара в районе Вечного огня.
Причина технологического нарушения уточняется. В ближайшее время все потребители будут перезапитаны по резервным схемам.
Телефон горячей линии филиала: 8-800-250-17-00.
Комиинформ
Рубрика: Общество
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Новости mediametrix
Лента новостей
Мы рядом
Интервью
Дмитрий Поповцев
Руководитель "Ипотекацентра"
Марина Мусинская
Директор агентства PPF Страхование жизни в Сыктывкаре Марина Мусинская