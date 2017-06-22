Пострадавшую в ДТП 12-летнюю ухтинку санавиацией доставили в Сыктывкар

22 июня 2017 года, 10:35 | Ухта
Фото Антона Пархачёва

Пострадавшая в ДТП 12-летняя ухтинка санавиацией доставлена в столицу Коми. Об этом "Комиинформу" сообщили в Минздраве региона.

Напомним, девушка 1989-го года рождения, управляя автомашиной "Мазда 3", двигалась по улице Набережная газовиков со стороны Тиманской в направлении проспекта Космонавтов. Напротив дома №3 по Набережной газовиков она сбила 12-летнюю девочку, которая перебегала дорогу вне пешеходного перехода.

В результате ДТП девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму, переломы костей черепа, перелом таза.

В тяжелом состоянии пострадавшую госпитализировали в Ухтинскую городскую больницу №1 в поселке Шудаяг. В дальнейшем, около часа ночи, ребенка спецбортом санитарной авиации доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу.

Сейчас медики Сыктывкара борются за здоровье девочки, проведена сложная длительная операция. Ребенок находится в состоянии медикаментозного сна в отделении реанимации больницы, ее состояние оценивается как тяжелое.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: транспорт, медицина, коми, ДТП, дороги, дети
  Рубрика: Происшествия
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