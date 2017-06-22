Сегодня, 22 июня, у мемориала "Вечная Слава" прошла акция "Свеча Памяти", в которой приняли участие более 120 человек.

Акцию организовали "Волонтеры победы".

По традиции выступили ветераны и дети войны.

"Ровно 76 лет назад в 4 часа утра началась война, унесшая миллионы жизней и в корне изменившая ход истории. Война коснулась всех жителей Советского Союза, а память об этой трагедии хранится в каждой семье. Мы очень рады, что с каждым годом участников становится все больше, приходят школьники, студенты, бойцы студенческих отрядов, неравнодушные жители города, представители ДОСААФ России в РК. Наш долг знать, чтить и помнить историю, ведь мы дети и внуки войны. Гордимся их подвигом, благодарим за мирное небо и бережем нашу историю", - отметили волонтеры.