У мемориала "Вечная Слава" прошла акция "Свеча Памяти"

22 июня 2017 года, 9:04 | Сыктывкар
Фото https://vk.com/vol70syk

Сегодня, 22 июня, у мемориала "Вечная Слава" прошла акция "Свеча Памяти", в которой приняли участие более 120 человек.

Акцию организовали "Волонтеры победы".

По традиции выступили ветераны и дети войны.

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"Ровно 76 лет назад в 4 часа утра началась война, унесшая миллионы жизней и в корне изменившая ход истории. Война коснулась всех жителей Советского Союза, а память об этой трагедии хранится в каждой семье. Мы очень рады, что с каждым годом участников становится все больше, приходят школьники, студенты, бойцы студенческих отрядов, неравнодушные жители города, представители ДОСААФ России в РК. Наш долг знать, чтить и помнить историю, ведь мы дети и внуки войны. Гордимся их подвигом, благодарим за мирное небо и бережем нашу историю", - отметили волонтеры.

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Комиинформ
  Рубрика: Общество
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