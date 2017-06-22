Сегодня в Сыктывкаре демонтируют очередную рекламную конструкцию на "кольце"

22 июня 2017 года, 10:13 | Сыктывкар
Фото администрации Сыктывкара

Сегодня будет продолжена работа по демонтажу рекламных конструкций в центре Сыктывкара, сообщает мэрия.

В ночь с 22 на 23 июня будет ликвидирована конструкция на Октябрьском проспекте, 40, в районе монумента Трудовой Славы ("кольцо"). В связи с чем с 23:00 22 июня до 01:00 23 июня на этом участке будет перекрыто движение автотранспорта на 1/3 проезжей части дороги.

24 июня с 00:15 до 02:30 запланирован демонтаж арки на ул. Сысольское шоссе, в районе автозаправки "ЛУКОЙЛ", где будет перекрыта автодорога на всю ширину проезжей части.

Собственники рекламных конструкций занимаются их демонтажом во исполнение предписаний администрации города, которая продолжает системную работу по улучшению пространства городской среды, избавляя её от визуального засорения и чрезмерного количества устаревших рекламных конструкций. Эта работа проводится в рамках исполнения утвержденных депутатами Совета города правил размещения рекламы.

Собственнику заранее было направлено уведомление о необходимости разобрать и вывезти рекламные конструкции в связи с истечением срока договора на их размещение, отсутствием в утвержденной схеме размещения рекламных конструкций, а также вследствие внесения изменений в ГОСТ Р 52044–2003 в марте 2016 года, согласно которым средства наружной рекламы не должны быть размещены над проезжей частью.

Комиинформ
  Ключевые слова: рекламные конструкции
  Рубрика: Общество
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