В Усинске за небрежное хранение оружия возбуждено уголовное дело в отношении родителей

Следователи СУ СКР по Коми продолжают расследовать уголовное дело по факту обнаружения трупов двух подростков с огнестрельными ранениями на окраине д.Денисовки Усинского района.

Напомним, 14 мая 2016 года два подростка, 13-летний и 16-летний, самостоятельно отправились на охоту, имея при себе огнестрельное оружие. Их родственники, обеспокоенные длительным отсутствием, начали поиски.

По одной из версий следствия, с учетом обстановки места происшествия, один из несовершеннолетних мог по неосторожности выстрелить в своего товарища, а затем покончил жизнь самоубийством, выстрелив в себя.

В ходе предварительного расследования было установлено, что рядом с болотистой местностью, на расстоянии около одного км от деревни были обнаружены трупы несовершеннолетних с признаками насильственной смерти: огнестрельными ранениями в область головы. При осмотре месте происшествия трупы располагались в метре друг от друга, рядом с каждым несовершеннолетним находилось огнестрельное оружие.

В ходе предварительного следствия установлен факт невозможности причинения смерти детям от действий третьих лиц.

Следствие считает, что в ходе охоты один из них решил попробовать выстрелить из ружья товарища в птиц, но попал в своего друга. Подросток получил огнестрельное дробовое слепое ранение с расстояние двух метров сзади , после которого скончался на месте.

Юный охотник осознал произошедшее, и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил самоубийство. Указанные выводы основаны на генотипической, медицинской, баллистической и химической экспертизах, а также посмертной психолого-психиатрической экспертизе.

Сегодня следователям необходимо провести следственный эксперимент, получить от операторов сотовой связи сведений о телефонных соединениях в районе места происшествия, проверить гильзы с места происшествия.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела установлено, что отцы погибших небрежно хранили огнестрельное оружие, в результате чего дети им и воспользовались. Дознаватель ОМВД по Усинску возбудил уголовное дело ч. 2 ст. 224 УК РФ. Наказание предусматривает обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.