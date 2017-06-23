Протоколы в отношении дебоширов будут составлять сотрудники полиции Коми

23 июня 2017 года, 17:00 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Протоколы в отношении дебоширов, нарушающих общественный порядок, вновь будут составлять сотрудники правоохранительных органов Коми. Депутаты Госсовета Коми вчера утвердили изменения в закон "Об административной ответственности в Республике Коми".

Суть нововведений парламентариям разъяснил министр юстиции Коми Дмитрий Наумов. По его словам, в соответствии с законопроектом за Минюстом республики закрепляются полномочия по составлению протоколов по административным правонарушениям в сфере антиобщественного порядка.

Закрепление полномочий за конкретным органом исполнительной власти является обязательным условием для заключения соглашения между Правительством Коми и МВД России.

Если соглашение будет подписано, с 1 января 2018 года сотрудники полиции будут составлять протоколы за нарушение тишины и спокойствия, благодаря чему снизится нагрузка на должностных лиц органов местного самоуправления. При этом качество составления административных материалов значительно возрастет.

Сотрудники полиции будут пресекать правонарушения, после чего материалы будут поступать в органы местного самоуправления для дальнейшего их направления в суд.

Республиканскому бюджету работа сотрудников МВД по составлению протоколов обойдется в 3,5 млн. рублей в год.

Геня Джавршян
  Ключевые слова: протоколы об административных правонарушениях, Минюст Коми, госсовет коми
  Рубрика: Право
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