Депутаты Госсовета Коми утвердили льготные тарифы на воду и тепло для бюджетных и коммерческих организаций

Парламентарии республики после долгих баталий все-таки утвердили законопроект о льготных тарифах на воду и тепло для бюджетных и коммерческих организаций, передает корреспондент "Комиинформа" из зала заседания, где в эти минуты проходит сессия Госсовета.



Напомним, на декабрьской сессии Госсовет Коми принял закон, который предусматривал льготные тарифы для населения на целый год, а для прочих потребителей – только на первое полугодие 2017 года.

После принятия в первом чтении законопроект был серьезно доработан с участием депутатов, Минстроя Коми, КСП Коми и органами местного самоуправления. Первоначально индексация была утверждена на уровне 25%, однако позже Правительству Коми удалось изыскать средства – 115 млн руб. исходя из этой суммы снизить индексацию до 15%.

Сегодня во время обсуждения законопроекта часть депутатов заявила, что тариф не следует повышать и необходимо оставить на уровне декабря 2016 года.



По их словам, бюджетные организации в муниципалитетах имеют серьезные долги за услуги ЖКХ, даже при минимальной 15-процентной льготной ставке долги вырастут ещё больше.



Представлявший законопроект Константин Лазарев отметил, что если законопроект не будет принят, с 1 июля рост тарифов для прочих потребителей составит 70%. По его словам, среднемесячный платёж для прочих потребителей сейчас составляет 4 955 рублей. При условии принятия закона он вырастет на 600-650 рублей, что в структуре общих доходов предприятия не превышает 1-2% расходов.



К. Лазарев также пояснил, что законопроект затронет, в основном, федеральные компании, доля бюджетных и коммерческих организаций Коми составит всего 21%.



"Мы настолько богаты, что можем позволить себе содержать федеральные структуры?" - задал он резонный вопрос.



Поддержал его позицию депутат Александр Лейфрид, который заявил, что, учитывая достаточно напряженный бюджет, необходимо принимать законы в интересах республики. По его словам, предложение установить льготную ставку в размере 15% учитывает интересы всех сторон, как прочих потребителей, так и органов власти.



После двухчасовых дебатов депутаты приступили к голосованию. Поддержали законопроект в целом 16 депутатов, против высказались двое человек, один воздержался, трое не голосовали вообще.



Предложение помочь малому бизнесу и вычленить его из законопроекта парламентариям не удалось принять, так как эта поправка возникла спонтанно и не была заранее согласована с главой Коми.



Первый вице-спикер Александр Макаренко попытался защитить интересы малого бизнеса, предложив к сентябрю проработать механизмы поддержки для малого бизнеса, который, по его мнению, необходимо приравнять к населению. В этом случает рост тарифов для предпринимателей составил бы 4%. Однако выяснилось, что сделать это невозможно в рамках данного закона, так в федеральном законодательстве все льготные категории уже расписаны, и малого бизнеса в этом перечне нет.

Несмотря на это, парламентарии договорились с исполнительной властью том, что к сентябрю совместными усилиями будут выработаны механизмы поддержки малого бизнеса.