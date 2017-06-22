В Сыктывдинском районе расследуют дело о порче земель

Росприроднадзор в Коми возбудил административное дело в отношении ООО "СДК" после обращения в ведомство властей района, которые заявили, что на территории района зафиксирована незаконная вырубка древесины, снятие плодородного слоя почвы и выемка недр.

Администрация района после обращения депутата Совета МО провела обследование земельного участка площадью 30009 кв.м., отнесенного к категории земель промышленности и иного специального назначения. Выяснилось, что участок передан под строительство базы отдыха.

В результате осмотра территории выяснилось, что что плодородный слой почвы снят и вместе с порубочными остатаками складирован на территории всего участка. По информации имеющейся Росприроднадзора по Коми, с заявлением на получение разрешения на проведение внутрихозяйственных работ в Минпром региона никто не обращался. Разрешение на проведение работ не выдавалось.

Данный факт указывает на признаки состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 8.6 КоАП РФ. нарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.