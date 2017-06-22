Автобусную остановку около комплекса "Лондон" перенесут

Прокуратура Сыктывкара проверила работу ООО Жилой комплекс "Лондон". Поводом для проверки стало обращение "Комиэнерго", которое сообщило, что автобусная остановка возле ЖК "Лондон" находится в охранной зоне, сообщает пресс-служба контролирующего органа.

Прокуратура установила, что застройщик возвел два многоквартирных жилых дома на пересечении улиц Карла Маркса и Печорской. Планом благоустройства домов было предусмотрено расширение проезжей части в районе д. 108 по ул. К.Маркса и обустройство остановочного комплекса общественного транспорта.

Но остановку поставили в охранной зоне трех кабельных линий электропередачи высокого напряжения без согласования с ПАО "МРСК Северо-Запада". Вместе с тем через эти линии осуществляется электроснабжение таких социально-значимых объектов, как котельные "Орбита", "Тентюково", детские сады №№ 8, 61, 107, школы №№ 23, 26, Гимназия искусств, бассейн "Орбита". Посредством этих линий также запитаны все многоквартирные жилые дома в микрорайоне Орбита и Октябрьский между улицами Чкалова и Печорская

В случае аварии ремонт кабельных линий с высоким напряжением в месте массового скопления граждан (высадки пассажиров из общественного транспорта) опасен для их жизни и здоровья.

С учетом этого прокурор города обратился в Сыктывкарский городской суд в интересах неопределенного круга лиц с требованием возложить на ООО ЖК "Лондон" обязанность перенести остановочный комплекс в районе д. 108 по ул. К.Маркса из охранной зоны кабельных линий.

Суд заявленные требования удовлетворил. Решение суда вступило в законную силу.

Как сообщили "Комиинформу" в ООО "Жилой комплекс "Лондон", компания обустроила остановочный комплекс в районе д.№108, несмотря на то, что эта обязанность относится к прерогативе администрации Сыктывкара. Работы были осуществлены в соответствии с проектной документацией, согласованной в установленном порядке, в том числе, с Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Сыктывкара.

По решению Сыктывкарского городского суда от 26 апреля на ООО ЖК "Лондон" возложена обязанность по переносу остановочного комплекса из охранной зоны кабельных линий в срок до 1 сентября 2017 г.

Уже 27 апреля ООО ЖК "Лондон" обратилось в Филиал МРСК Северо-Запада с просьбой обозначить площадку вне охранной зоны кабельных линий для переноса остановочного комплекса в районе дома 108 по ул. Карла Маркса. Ответ пока не поступил, поэтому исполнить судебное решение, при котором была бы возможна эксплуатация остановочного комплекса по назначению, на сегодня не представляется возможным, отметили в компании.