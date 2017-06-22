Новый порядок выдачи разрешений на охоту утвердили парламентарии Коми

Парламентарии Коми утвердили новый порядок выдачи разрешений на охоту. Теперь охотники будут подавать заявления на выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов за 14 календарных дней до дня начала сроков охоты.

Напомним, проект закона, внесенный главой Коми Сергеем Гапликовым, разработан в связи с внесением изменений в приказ Минприроды России "Об утверждении порядка оформления и выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, порядка подачи заявок и заявлений, необходимых для выдачи таких разрешений, и утверждении форм бланков разрешений на добычу копытных животных, медведей, пушных животных, птиц".

Законопроект депутатам представил заместитель руководителя Минпрома Коми Роман Полшведкин. По его словам, ранее этот вопрос не был упорядочен.

Особенное оживление спроса на разрешения на добычу охотничьих ресурсов наблюдается перед началом осеннего охотничьего сезона. С 1 сентября начинается охота на взрослых самцов лося на гону, а с 1 октября по 31 декабря - на всех остальных лосей, включая лосей в возрасте до 1 года. Ежегодно, 1 августа, вступает в силу Указ главы Коми об установлении квот и лимитов, в том числе, на добычу лосей, и с этого момента среди охотников начинается ажиотаж. Все спешат подать заявление, чтобы быть первыми в очереди, потому что распределяются разрешения строго по принципу очередности.

И без того непростая ситуация усугублялась тем, что охотники подавали заявления несколькими способами, включая почтовые отправления, курьерские службы и портал Госуслуг, что предусматривает особый порядок рассмотрения заявлений (за несколько дней раньше срока личной подачи заявлений).

Новые правила позволят Минпрому упорядочить этот процесс. В дни начала приема заявлений – в августе - на охоту на взрослых самцов лося на гону, в сентябре – на охоту на всех остальных лосей, будет формироваться единая очередь из всех граждан, подающих заявления тем или иным способом, в том числе в районных центрах. В эти дни в ведомство будут приглашены общественники для наблюдения за процессом формирования очереди, чтобы граждане были уверены в ее прозрачности.

Выслушав доводы Р. Полшведкина, депутаты большинством голосов поддержали законопроект.