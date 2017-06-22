К 1 сентября во всех учреждениях образования Сыктывкара установят видеонаблюдение

Ремонтные работы во всех 124 образовательных организациях Сыктывкара завершатся до 1 августа. В этом членов правительства Коми заверил мэр Сыктывкара Валерий Козлов. В восьми детских садах и 21 школе ремонт будет более масштабный: с заменой кровли, ограждений, обновлением дорожек и прочего.

Предписания Госпожнадзора и Роспотребнадзора планируют устранить во всех учебных заведениях. Просроченных предписаний нет. До 1 сентября во всех образовательных организациях установят систему видеонаблюдения.

Школьников столицы Коми ожидают 82 тысячи новых учебников. Это обошлось городской казне в 43 млн. рублей. Кстати, всего на подготовку сыктывкарских школ потратят более 200 миллионов.

Заключено 59 целевых договоров с выпускниками школ, которые поступят на педагогические специальности. В этом году городские власти ожидают, что педагогический штат пополнят примерно 180 молодых специалистов. Доля учителей в возрасте до 35 лет увеличилась до 43%.

Нехватка детских садов для малышей до трех лет остается одной из двух главных проблем городского образования. Вторая больная тема – вторая смена. После обеда в школу ходят 22% детей. Этот показатель планируют сократить на три процента за счет новых ученических мест. Этому поспособствует новая школа в "Орбите" на 1 200 учеников, передача здания детского интерната в Эжве под школу даст еще 250 мест. За счет реорганизации помещений в двух школах появятся дополнительные 75 мест. В детских садах добавятся сто мест.

Глава Коми Сергей Гапликов поручил Минимуществу РК вместе с муниципалитетами рассмотреть имеющиеся помещения, которые могут быть переформатированы под задачи отрасли образования. При этом они могут быть переданы и частным компаниям, оказывающим образовательные услуги.

"Сегодня много нуждающихся, много детишек, которых надо обеспечить яслями. Нужно эту тему внимательно изучить. Мы понимаем, что часть помещений представляет и коммерческий интерес. Но если длительное время помещение не получало коммерческой реализации, я думаю, в этой теме гораздо проще надо работать, чтобы площади имели целевое назначение", - дал рекомендацию С.Гапликов.