Список школ Коми, доступных для детей-инвалидов, значительно увеличился

В этом году будет произведен капитальный ремонт школы №2 Вуктыла. Его стоимость составит 6 млн. рублей. То же ожидает специальную коррекционную школу в Ижме. Такими планами на заседании регионального кабмина поделилась заместитель председателя правительства – министр образования, науки и молодежной политики РК Наталья Михальченкова.

Продолжается реализация совместного проекта партии "Единая Россия" и Минобрнауки РФ "Детский спорт" по созданию в сельских школах условий для занятий физкультурой и спортом. Ремонт проведут в девяти муниципальных и одной государственной образовательной организации. На территории четырех учреждений установят уличные спортплощадки. На эти цели направлено около 17 млн. рублей.

Для решения задачи по ликвидации второй смены и замены ветхих зданий школ на новые республике удалось получить федеральную субсидию в размере 440 млн. рублей. За счет этих средств планируется завершение строительства школы в Сыктывкаре на 1 200 мест. Высвободившиеся средства республиканского бюджета пойдут на строительство школы на 400 мест в Помоздино. Кроме того, в неиспользуемом здании Агропромышленного техникума в Выльгорте откроется начальная школа на 160 мест.

Сыктывкар, Ухта, Инта, Воркута, Усинск и Усть-Вымский район получат региональные субсидии на ремонт и открытие новых ученических мест.

Завершается строительство детского сада в Усть-Цильме, двух – в Усинске.

В результате реализации программы "Доступная среда" количество муниципальных образовательных учреждений, соответствующих нуждам детей с ограниченными возможностями здоровья, увеличилось с 55 до 75. Плюс 20 государственных. Установлены пандусы и прочие конструкции. До конца года список увеличится еще на семь государственных и муниципальных организаций. В результате доля учебных заведений, доступных для детей с ОВЗ, достигнет 21%.

"Конечно, нужно отнестись к обеспечению доступности учебных заведений внимательно, изыскивать дополнительные возможности, чтобы создавать эти условия. Исключать из общей жизни таких детей нельзя. Это придает им дополнительную уверенность, делает их не особенными, а такими же, как все дети. И стимулирует дальше развиваться как самостоятельные единицы общества, как людям, уверенным в своем будущем", - прокомментировал прозвучавшую информацию глава Коми Сергей Гапликов.