В Сосногорске откроют ресурсный образовательный центр "Киберэлектроника"

21 июня 2017 года, 21:50 | Сосногорск
Фото Антона Пархачёва

Около 21 млн. рублей выделено на подготовку 38 образовательных организаций Сосногорского района к новому учебному году. Об этом на заседании правительства Коми доложил глава муниципальной администрации Виктор Шомесов.

Самая емкая статья расходов – выполнение предписаний Госпожнадзора. На это выделено около 8 млн. рублей. На текущий ремонт, который пройдет во всех учреждениях, выделено 3,76 млн. рублей. Чуть меньше – на обеспечение санитарных норм.

Сосногорские школы в предстоящем учебном году получат новое оборудование на сумму свыше 4 млн. рублей. На покупку учебников заложено около двух миллионов.

"Одно из важнейших направлений – обеспечение безопасности детей. Территории всех образовательных организаций ограждены. Все учреждения оснащены пожарными сигнализациями. Во всех организациях размещены информационные стенды со схемами безопасных маршрутов детей, все школы и учреждения допобразования оборудованы системами видеонаблюдения", - рассказал В.Шомесов.

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Сейчас видеонаблюдением оборудуют детские сады. Эта система уже есть в девяти из двадцати дошкольных учреждениях. Кроме того, во всех образовательных организациях есть мини-улицы для тренировки навыков безопасного поведения на дороге. Двадцать оборудованы мобильными автогородками.

Подвоз детей будут выполнять восемь школьных автобусов по шести согласованным маршрутам движения.

Также глава администрации Сосногорска сообщил об открытии ресурсного центра "Киберэлектроника". Закупленное для него оборудование позволит реализовать новое техническое направление образование. Доступ к лаборатории будут иметь все школы района.

Подводя итог, В.Шомесов сообщил, что подготовка школ будет завершена в первой декаде августа.

"Тех денег, о которых вы сейчас говорили, достаточно, чтобы выполнить все необходимое", - поинтересовался глава Коми Сергей Гапликов. Руководитель администрации Сосногорска ответил утвердительно, добавив, что, конечно, денег много не бывает. Но школы точно будут функционировать в нормальном режиме.

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Затем руководитель региона задал вопрос не по теме:

- Бассейн строим?

- Конечно.

Также С.Гапликов поинтересовался судьбой дома, который строится для жителей признанного аварийным общежития, в основном, учителей. Как выяснилось, проектные работы выполнены, но стоимость оказалась значительно выше, чем ожидалось.

"Коллеги, цыганский подход тут не пройдет. Когда мы с вами договариваемся или с предыдущим руководителем, не важно, что республика максимально помогает району в решении вопроса, мы берем затраты на региональный бюджет. Но вы решаете вопрос по расселению жителей аварийного общежития. Вы в свое время посчитали и подтвердили, что принимаете условия, а теперь говорите, что финансовая составляющая… Мы таким Макаром никуда не сдвинемся. Вы все взрослые дяденьки и тетеньки, понимаете, что все мы решаем важную задачу. И вы несете персональную ответственность перед жителями Сосногорского района и перед теми, кто живет в этом аварийном общежитии", - заявил С.Гапликов.

Глава Коми поручил руководителю своей администрации Михаилу Порядину взять этот вопрос на контроль, а Минархстрою Коми – проверить всю проектную документацию.

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"В момент ввода объекта под названием бассейн должен быть введен этот дом. Это ваша задача", - отрезал С.Гапликов.

В.Шомесов пообещал выполнить поручение.

Илья Баканов
  Ключевые слова: образование, инновации
  Рубрика: Общество
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