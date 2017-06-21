В этом году дипломы о педагогическом образовании получат 400 выпускников Коми

21 июня 2017 года, 20:40 |
Фото Антона Пархачёва

В республике сформирована многоуровневая система профессионального образования, осуществляющая систему подготовки, переподготовки, повышения квалификации и персонального сопровождение педагогических работников. Такое утверждение прозвучало на заседании правительства Коми, посвященной подготовке образовательных учреждений к новому учебному году.

Как доложила заместитель председателя правительства – министр образования, науки и молодежной политики РК Наталья Михальченкова, педагогические ссузы и вузы Коми закончат более 400 выпускников, обучающихся, в том числе, по целевому направлению. В министерстве рассчитывают, что 250 молодых специалистов, получивших дипломы о высшем образовании, и 150 человек со средним профобразовании заместят дефицит в педагогической отрасли. Республике не хватает 100 воспитателей и 192 школьных учителей.

Потребность в учителях существует в Сыктывкаре, Ухте, Сыктывдинском районе. Там же нужны и воспитатели детских садов.

"Несмотря на реализацию программ по подготовке педагогов, в республике, с учетом старения кадров, сохраняется потребность в воспитателях, учителях иностранных языков, математики, начальных классов, необходимо еще большее привлечение молодых специалистов в большей степени", - отметила Н.Михальченкова.

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По поручению главы Коми Сергея Гапликова создан Совет по кадровому обеспечению отрасли образования, разработана "дорожная карта" на 2017-21 годы. Будет развиваться целевой прием, создаваться условия для повышения профессиональных компетенций, система сопровождения молодых педагогов и социального партнерства с предприятиями для решения социально бытовых вопросов молодых специалистов.

Илья Баканов
  Ключевые слова: школа, учителя, кадры
  Рубрика: Общество
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