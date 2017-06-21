Команды Коми примут участие в заключительном этапе Всероссийской робототехнической олимпиады

Команды Республики Коми примут участие в заключительном этапе Всероссийской робототехнической олимпиады.

Она состоится 23-25 июня в г. Иннополис, Республика Татарстан. Основная тема состязаний 2017 года: "Роботы для устойчивого развития".

Республику Коми на олимпиаде будут представлять пять команд из Сыктывкара и Ухты, занявшие призовые места на республиканском этапе:

Команда Центра юных техников, тренер Д.Хмурчик (основная категория, состязание "Природно-ориентированный туризм")

Команда Ухтинского технического лицея им. Г.В. Рассохина", тренер А.Шаркова (основная категория, состязание "Углеродная нейтральность")

Команда Технологического лицея Сыктывкара, тренер Н.Худяева (творческая категория, состязание "Роботы для устойчивого развития (старшая)"

Команда СГУ, тренер М.Китайгородский (студенческая категория, состязание "TetraStack")

Команда Технологического лицея, тренер М.Китайгородский (состязание Автотранспортные интеллектуальные робототехнические системы").

В основной категории участникам в зависимости от возраста предстоит побороться в одном из трех состязаний:

В состязании "Природно-ориентированный туризм" участникам необходимо сделать робота, который может способствовать развитию природно-ориентированного туризма и помочь ученым и посетителям в наблюдении и изучении чудес природы без ущерба им.

В состязании "Углеродная нейтральность" необходимо сделать робота, который может помочь одной компании уменьшить выбросы диоксида углерода, выделяемого в результате производственных процессов. Для достижения этой цели робот должен установить солнечные панели и посадить деревья нужного вида в различных зонах посадки, чтобы сбалансировать влияние выбросов компании.

В состязании "Чистая и возобновляемая энергия" необходимо сделать робота, который поможет построить ветряную электростанцию. Робот должен выбрать наилучшие места для строительства различных ветряных турбин ветряной электростанции, чтобы обеспечить максимальную эффективность работы турбин и отсутствие вредного воздействия на окружающую среду.

В творческой категории задача команд заключается в создании робота, который способствует более устойчивому развитию региона, следуя достижению одной из Целей устойчивого развития (Sustainable Development Goals). Таким образом, каждый робот способствует достижению цели превращения нашего мира в более хорошее место.

В студенческой категории участником предстоит создать робота, который может заработать максимальное количество баллов в состязании Tetrastack – роботизированной версии Tetris®.

На олимпиаде также состоятся состязания в категориях "Сервисные и промышленные интеллектуальные робототехнические системы", "Автотранспортные интеллектуальные робототехнические системы", "Водные интеллектуальные робототехнические системы", "Летательные интеллектуальные робототехнические системы", "Футбол роботов".

Победители категорий WRO отправятся на Всемирную олимпиаду роботов в Коста-Рику.

***Организатором Всероссийской робототехнической олимпиады является Университет Иннополис (г. Иннополис, Республика Татарстан). Учредителем регионального этапа олимпиады в Республике Коми является Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, право представлять команды на заключительном этапе с 2015 года предоставлено Коми республиканскому институту развития образования.

Всероссийская робототехническая олимпиада (ВРО) – это российская олимпиада по программированию интеллектуальных робототехнических систем. В рамках ВРО проводятся соревнования российского направления, а также соревнования по регламентам международных соревнований World Robot Olympiad.