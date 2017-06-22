На одном из аварийных участков трассы Сыктывкар-Ухта экспериментально установлены 500 катафотов
На автодороге Сыктывкар – Ухта (от пересечения с улицей 1-ая Промышленная до пересечения с улицей Славы) на дорожной разметке, разделяющей транспортные потоки и на нерегулируемых пешеходных переходах установлены световозвращающие дорожные катафоты.
300 световозвращателей белого цвета установлены на осевой линии разметки и 200 желтых на пешеходных переходах.
Катафоты выполняют несколько функций: привлекают внимание водителей в темное время суток или в условиях недостаточной видимости и несут звуко-шумовой эффект.
Госавтоинспекция считает, что использование дополнительных элементов особенно на аварийных участках улично-дорожной сети необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения в столице Коми.
Комиинформ
Рубрика: Общество
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