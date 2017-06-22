На дороге Сосногорска неудачно "встретились" две "Лады"

Вчера на дороге Сосногорска произошло ДТП с участием двух автомобилей "ВАЗ". Об этом "Комиинформу" сообщили в госавтоинспекции региона.

В 13:27 водитель 1960-го года рождения двигался на ВАЗ - 21154 по улице Вокзальной со стороны Лесной к улице 65 лет Победы.

Поворачивая налево на зеленый свет, напротив дома №51 по Вокзальной он выехал на встречную полосу, в результате чего автомобиль столкнулся с ВАЗ-21101, за рулем которого находился мужчина 1987-го года рождения.

В ДТП пострадал водитель ВАЗ-21154, получивший закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки, ушибленную рану века, ссадины плеча, гематому пальца. От госпитализации отказался.

У водителя ВАЗ-21101 - ушибленная рана брови, ссадины лба. У пассажира этого авто - ушиб грудной клетки, ушибленные раны век и носа, был доставлен в хирургическое отделение.

Водитель ВАЗ-21154 в июне уже дважды привлекался к административной ответственности за превышение скорости.