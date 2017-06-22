Минсельхоз Коми изыщет возможности для приобретения животноводческого помещения в Корткеросском районе

Вице-премьер региона Анатолий Князев провел прием граждан по личным вопросам.

В ходе беседы с директором ООО "Важ Курья" и директором ООО "Северная Нива" по вопросу строительства нового животноводческого помещения на 300 голов для размещения крупного рогатого скота, министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми Анатолий Князев отметил, что строительство новой фермы займет очень много времени, а данный вопрос требует оперативного решения. Поэтому, по его мнению, целесообразнее рассмотреть вариант покупки пустующей фермы на 200 голов в Корткеросе.

Также А.Князев отметил, что министерство изыщет возможности поддержки для приобретения животноводческого помещения.

При этом вице-премьер региона А. Князев напомнил главам хозяйств о том, что надо консолидировать все усилия и начать работу по подготовке проекта на строительство новой молочно-товарной фермы с выращиванием молодняка на 780 голов крупного рогатого скота.