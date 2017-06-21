Оказание помощи населению в подтопленных селах в Усть-Цилемском районе контролирует специальная рабочая группа.

Ситуация с паводком в Коми находится на личном контроле главы республики Сергея Гапликова. Также ход реализации мероприятий по ликвидации последствий весеннего половодья в целом по Северо-Западному региону России контролирует полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов.

Сегодня утром, 21 июня, в село Усть-Цильма для контроля за ситуацией в населенных пунктах района, подвергшихся подтоплению, из Сыктывкара прибыла рабочая группа. Руководит ею главный федеральный инспектор по республике Михаил Тырин, в составе группы также - начальник республиканского Главка МЧС России Александр Князев и заместитель руководителя Администрации главы Республики Коми Евгений Морозов.

Сразу по прибытию группы в Усть-Цильму состоялось совещание в местной администрации. Участники заседания обсудили план проводимых мероприятий по ликвидации последствий весеннего половодья в муниципалитете. Руководитель администрации муниципалитета Алексей Поздеев доложил, что в населенных пунктах наблюдается спад уровня воды, но в районе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

На совещании было принято решение проинспектировать всю подтопленную территорию вниз по реке Печоре до самой границы с Ненецким автономным округом. Сразу же после совещания рабочая группа на катере направилась в подтопленные населенные пункты для оценки сложившейся ситуации на месте. Сегодня члены группы оценят паводковую ситуацию в нижнем течении Печоры до населенного пункта Среднее Бугаево и пообщаются с местным населением.

Общая паводковая обстановка в Усть-Цилемском районе имеет положительную динамику. В населенных пунктах продолжается спад уровней воды на реке Печора. Членами рабочей группы также запланировано посещение пункта временного размещения села Усть-Цильма для оценки условий проживания.

В ходе рабочей поездки Александр Князев проверит работу оперативной группы Главного управления МЧС России по Коми, местного пожарно-спасательного гарнизона и спасателей, продолжающих совместно с муниципальной администрацией оказывать адресную помощь населению.