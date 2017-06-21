На дороге столицы Коми пострадал молодой велосипедист

На дороге столицы Коми сегодня утром пострадал молодой велосипедист. Об этом "Комиинформу" сообщили в госавтоинспекции региона.

В 9:25 водитель 1959-го года рождения двигался на автомобиле ВАЗ 2104 по улице Лыткина со стороны Малышева к Петрозаводской.

Поворачивая во двор возле дома №14 по улице Малышева, он сбил велосипедиста 1991-го года рождения, который ехал попутно по тротуару.

Пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, гематомой и ушибленной раной головы, а также ушибом шейного отдела позвоночника и голени.

В ГИБДД отметили, что водитель ВАЗа в течение года четыре раза привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД.