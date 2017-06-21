Выпускница Женской гимназии Сыктывкара получила приглашение на "Алые паруса"

С 12 по 15 июня состоялся окружной этап конкурса сочинений "Я гражданин России" среди обучающихся 11 классов.

В нем приняли участие школьники из образовательных организаций Санкт-Петербурга, Ненецкого Автономного Округа, Республики Карелии, Республики Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей. Всего было направлено 45 сочинений одиннадцатиклассников, отмеченных региональными экспертами как лучшие работы, достойные участия в борьбе за победу на финишном этапе.

По итогам проверки конкурсных сочинений экспертами окружного этапа работа ученицы Женской гимназии Сыктывкара Татьяны Александровой признана лучшей, она вошла в число пяти лучших сочинений по Северо-Западному округу РФ.

Таким образом, выпускница 11 класса гимназии стала победителем конкурса сочинений "Я гражданин России" и получила приглашение на праздник выпускников "Алые паруса", который традиционно проходит в Санкт-Петербурге в конце июня.

Поездка и пребывание в Северной столице осуществляется за счет организаторов окружного этапа конкурса.

Инициатором проведения конкурса являлся аппарат президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.

****Победителями регионального этапа конкурса в Коми среди обучающихся 11 классов стали учащаяся Женской гимназии Сыктывкара Татьяна Александрова, учащаяся Гимназия им. А.С. Пушкина Сыктывкара Екатерина Бондаренко, учащаяся СОШ №3 Сосногорска Наталия Лобанова, учащийся СОШ № 42 Воркуты Илья Пыстин, учащаяся СОШ № 35 Сыктывкара Мария Селиверстова.

В Коми организован был конкурс Министерством образования, науки и молодежной политики, проведен Коми республиканским институтом развития образования.

Итоги окружного этапа конкурса сочинений среди 7 -10 классов и студентов профессиональных образовательных организаций будут подведены в сентябре 2017 года.