В рамках празднования Всероссийского олимпийского дня сыктывкарцы смогут выполнить нормативы ГТО

В рамках празднования Всероссийского олимпийского дня жители и гости столицы Республики Коми смогут выполнить нормативы ВФСК "Готов к труду и обороне".

По информации Регионального оператора - Республиканского центра тестирования ГТО, для этого необходимо зарегистрироваться на официальном портале ВФСК ГТО. Кроме того, регистрация будет проходить в день проведения состязаний, 24 июня, с 08:30, в ГАУ Республики Коми "Центр спортивных мероприятий" (ул. Коммунистическая, 21, Республиканский стадион, кабинет №10).

Испытания начнутся в 10:00 в ГБУ Республики Коми "Спортивная школа олимпийского резерва №1" (Республиканский стадион, легкоатлетический манеж). Будут предложены следующие виды испытаний: стрельба из электронного оружия (10 м), прыжки в длину, пресс (за одну минуту), наклоны на гимнастической скамье с прямыми ногами.

Кроме этого, женщины смогут выполнить нормативы по отжиманию (на количество раз), мужчины – по подтягиванию или рывку гири (по выбору).

Для детей будет организован забег 60 м.

С 13.00 в рамках сдачи нормативов ГТО гости праздника смогут попробовать свои силы в беге на длинных дистанциях – 1500м, 2000м и 3000м.

Участники, успешно сдавшие все представленные нормативы, будут претендовать на знаки отличия ГТО. Для этого им необходимо будет досдать один норматив по выбору.