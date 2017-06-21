Жительница Дырноса ответит за порчу земли соляркой

21 июня 2017 года, 16:20 | Сыктывкар
Фото: Fishki

Росприроднадзор провел расследование в отношении жительницы местечка Дырнос под Сыктывкаром, которая на своем земельном участке разместила спецтехнику, что привело к распространению ручьев с соляркой по близлежащей территории.

Сосед женщины обнаружил на своем участке следы стока, имеющие черную окраску с присутствующим запахом нефтепродуктов. Рейдовая проверка, проведенная по факту порчи почв на участке, показала, что загрязнение произошло в результате в результате производства работ спецтехникой на прилегающем участке и истечения масел, соляры.

В нарушение установленных требований в области охраны окружающей среды женщина допустила загрязнение почвы химическими веществами, которое может привести к ухудшению ее свойств и повлечь за собой ее порчу, что указывает на признаки состава административного правонарушения, ответственность, за которое предусмотрена частью 2 статьи 8.6 КоАП РФ.

Юлия Николаева
  Ключевые слова: солярка, Росприроднадзор, расследование, проверка, почва, жалоба
  Рубрика: Право
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