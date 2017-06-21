Народных дружинников в Коми до конца года оденут в жилеты-накидки

Образец форменной одежды народного дружинника и другие вопросы участия граждан в охране общественного порядка предлагает установить Минюст Коми. Соответствующий законопроект народные избранники рассмотрели сегодня на заседании комитета по социальным вопросом Госсовета Коми.

Представлял законопроект заместитель министра юстиции Коми Алексей Осташов. По его словам, поскольку основной задачей дружинников является оказание помощи сотрудникам полиции в охране общественного порядка, волонтерам необходима форменная одежда. Она не только помогала бы жителям республики идентифицировать дружинников, но и защищала бы последних в ночное время или при неблагоприятных погодных условиях.

"На 1 мая в республиканском государственном реестре зарегистрировано 28 народных дружин, - рассказал А. Осташов. – Недавно дружина была организована в Троицко-Печорском районе, таким образом, отряды имеются во всех муниципалитетах республики. В отрядах состоит 375 человек, чтобы приобрести для всех форменную одежду – жилет-накидку со светоотражающими элементами, нам потребуется около 372 тысяч рублей, средства будут выделены в рамках республиканской госпрограммы "Юстиция и обеспечение правопорядка в РК".

По словам замминистра, жилет-накидка будет максимально напоминать жилет стажера сотрудника полиции. Стоимость жилета варьируется от 500 до 1 000 рублей. Кроме того, для дружинников будут изготовлены удостоверения, поскольку муниципалы заявили, что в местных бюджетах на эти цели нет средств. К слову, изготовление одного удостоверения стоит от 45 до 60 рублей. До конца года и жилеты, и удостоверения будут приобретены и переданы народным дружинам.

Заместитель председателя Госсовета Валентина Жиделева поинтересовалась, как Минюстом решен вопрос с казачьими отрядами, которые согласны участвовать в охране общественного порядка, но от ношения жилетов категорически отказываются.

А. Осташов пояснил, что согласно федеральному законодательству только внесенные в госреестр объединения казачьи имеют право участвовать в охране правопорядка в своей собственной форме. Все остальные волонтеры обязаны носить форменную одежду. Местные казаки в госреестр не включены, а значит, должны подчиняться требованиям закона.