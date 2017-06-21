Состояние большинства школьных автобусных маршрутов в Коми не вызвало замечаний у проверяющих

Большинство школьных автобусных маршрутов в Коми не вызвало замечаний у проверяющих. Такую информацию на заседании Республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения озвучил начальник отдела регионального Минстроя Михаил Доронин, выступая с докладом по вопросу состояния улично-дорожной сети на обсуждаемых маршрутах.

Сегодня в Коми перевозка детей осуществляется по 222 маршрутам. По данным на начало июня в республике обследованы не все маршруты движения автобусов для школьников.

Так обследование не проводилось на 29-ти маршрутах из-за сложных погодно-климатических условий и сезонного бездорожья. В Усть-Цилемском районе остаются не обследованными шесть из 15-ти существующих маршрутов, Усть-Куломском - 25 из 29-ти, Удорском - девять из десяти, в Ижемском районе ни один из 15-ти маршрутов пока не посетили специалисты.

"При нормализации погодных условий - после прохождения паводка - обследование будет незамедлительно завершено", - подчеркнул М.Доронин.

Дополнительные обследования дорог, по которым перевозят школьников в регионе, запланировано на июль-август, большая часть из которых пройдет непосредственно перед началом учебного года.

Приведение маршрутов в нормативное состояние будет проводиться, в том числе, с учетом обследований и выявленных нарушений.

158 маршрутов движения замечаний не имеют, сообщил М.Доронин. Это касается маршрутов в Сыктывкаре, Княжпогостском, Усть-Вымском, Сосногорском, Троицко-Печорском районах и Печоре.

В некоторых муниципалитетах региона у проверяющих возникли нарекания в связи с несоответствием дорожного полотна нормативным требованиям - в Воркуте, Ухте, Инте, Вуктыле, Усинске, Усть-Цильме, Корткеросском, Сыктывдинском, Усть-Куломском, Койгородском, Ижемском и Прилузском районах.

По причине отсутствия водителей школьных автобусов в Ижемском и Троицко-Печорском районах республики два маршрута пока не приняты комиссией. Здесь детей к месту учебы и обратно подвозят родители.

Повторное обследование запланировано на август.