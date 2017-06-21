Двум пенсионеркам из Эжвы удалось избежать встреч с лжеполицейскими, сохранив 170 тысяч рублей

21 июня 2017 года, 15:36 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Двум жительницам Эжвы удалось избежать нежелательных встреч с лжеполицейскими, сохранив 170 тысяч рублей.

В отдел полиции №2 города Сыктывкара обратилась местная жительница 1928 года рождения. Женщина рассказала, что неизвестные лица пытались похитить у нее 100 тысяч рублей.

Пенсионерке на домашний телефон позвонил неизвестный, который представился следователем. Мужчина рассказал, что внук потерпевшей попал в беду, но уголовной ответственности можно избежать, если передать полицейским 100 тысяч рублей. Эжвинка пояснила, что таких денег у нее нет. Незнакомец сразу согласился на меньшую сумму и предупредил, что в ближайшее время по указанному пенсионеркой адресу подъедет молодой человек.

Женщина, приготовив деньги, пригласила на встречу с "полицейскими" своего соседа. Прибывший к пенсионерке за деньгами курьер, увидев, что женщина не одна, незамедлительно ретировался. Пенсионерка догадалась, что ее пытались обмануть, и обратилась в полицию.

Второй жительнице Эжвы 1952 года рождения незнакомец, представившийся сотрудником полиции, по телефону сообщил, что ее сын вступил с кем-то в ссору и нанес тяжелые травмы. В том случае, если женщина заплатит следователю 70 тысяч рублей, уголовное дело будет прекращено.

Пенсионерка сказала собеседнику, что непременно достанет нужную сумму, но для этого пообещала обратиться за помощью ко всем своим родственникам. Услышав это, незнакомец прервал разговор и больше не перезванивал. Позже пожилая женщина выяснила, что ее пытались обмануть, и сообщила о случившемся в полицию.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 и ч.2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на мошенничество).

МВД по Коми призывает жителей региона быть бдительными и внимательно относиться к предложениям экстрасенсорного характера. Телефонные и интернет-аферисты, которые могут представиться кем угодно, зачастую очень хорошие психологи. В ходе разговора мошенники получают всю необходимую информацию для совершения своих дальнейших преступных действий.

Кроме того, полиция призывает жителей региона предупредить своих престарелых родственников и знакомых о способах мошенничества. Пенсионеры очень доверчивые и наивные люди, чем и пользуются злоумышленники, обманывая их.

Посоветуйтесь с родственниками и друзьями, как поступить в данной ситуации, не предпринимайте никаких поспешных действий самостоятельно. Тем более не переводите деньги на сомнительные счета или абонентские номера телефонов по просьбе незнакомцев.

Помните, что зачастую мошенники - отличные психологи, умело манипулирующие вашим эмоциональным состоянием. Их главная цель – обмануть как можно больше доверчивых граждан и заполучить денежные средства.

Комиинформ
  Рубрика: Право
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