В Прилузском районе до конца лета планируют трудоустроить 350 подростков

21 июня 2017 года, 15:25 | Прилузский
Фото из архива ИА "Комиинформ"

С января в Прилузском районе идет активное трудоустройство детей от 14 до 18 лет. В Год добрых дел юные жители района облагораживают территорию, делают косметический ремонт, работают вожатыми и волонтерами, и выполняют более серьезные задачи на местном предприятии.

Центр занятости населения Прилузского 19 июня провел прямую линию по вопросам трудоустройства детей возрасте от 14 до 18 лет. Родителям предложили вакансии в лесном предприятии, центральной районной больнице и администрации села Объячево.

С января 2017 года в районе смогли трудоустроиться 209 подростков, большая часть из них трудоустроилась с мая - 195 человек, 173 из них сегодня работают, некоторые уже сложили с себя временные обязанности. До конца августа район планирует преодолеть планку в 320 человек

В основном дети трудятся при администрациях населенных пунктов, сегодня юных рабочих содержат девять сельских поселений. Зарплата детей составляет больше двух тысяч рублей вместе с материальной поддержкой.

В Объячево две бригады работают при школе, волонтеры помогают детским садам, дому спорта, детской библиотеке, ДЮСШ. Четыре человека смогли устроиться в "Лузалес" подсобными рабочими, предприятие готово принять и других детей.

Как пояснили "Комиинформу" в районе, другие частники неохотно трудоустраивают подростков, так как у них возникают проблемы с налоговыми документами.

Сегодня специалисты Минтруда и центра занятости населения особое внимание уделяют детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и неблагополучным подросткам, которые с большой охотой работают на предложенных должностях.

Юлия Николаева
  Ключевые слова: работа, прилузье, зарплата, дети, Год добрых дел
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

07:43 13.06.2017
Семерых подростков спустили сыктывкарские спасатели с крыши
13:05 06.06.2017
Летним трудом и отдыхом в столице Коми охватят 98% детей и подростков
11:42 06.06.2017
В Сыктывкаре подростки проведут каникулы с пользой


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта

Поздравления




Интервью

Дмитрий Поповцев
Руководитель "Ипотекацентра"
Марина Мусинская
Директор агентства PPF Страхование жизни в Сыктывкаре Марина Мусинская
все интервью

Мы рядом
Христина. Нуждаюсь в кресле для купания. (Сыктывкар)
Дмитрий. Страдаю эпилепсией, мне не хватает друзей и общения. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

18 июня

В этот день в 1855 году русские войска в ходе обороны Севастополя отразили штурм англо-французско-турецких войск на Малахов курган.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus