Шведская делегация филиала "Триатлон АБ" оценила потенциал Коми для строительства крахмального завода

Заместитель председателя Правительства Коми - министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев провел рабочую встречу с представителями шведской делегации филиала "Триатлон АБ".

По информации пресс-службы Мисельхоза, стороны обсудили возможность оформления товарного кредита на поставку шведского оборудования для производства крахмала компании "Larson", который может стать первым шагом к реализации проекта по строительству агропромышленного кластера Республики Коми, который объединит овощеводство, животноводство, птицеводство и молочное скотоводство.

Анатолий Князев отметил, что Правительство Республики Коми готово оказать содействие в реализации проекта.

"Создание агропромышленного комплекса по производству катионного крахмала из картофеля даст дополнительную возможность развития сельского хозяйства в Республике Коми. Сегодня Правительство региона рассматривает данный проект как приоритетный для республики. Проект заручился поддержкой на муниципальном, региональном уровнях. Сейчас работаем над тем, чтобы заручиться и федеральной поддержкой. Кроме того, благодаря главе региона Сергею Гапликову уже достигнута договоренность с руководством "Монди СЛПК" о поставках крахмала на лесопромышленный комплекс в Сыктывкаре в объеме 7000 тонн",- отметил А. Князев.

По словам инициатора проекта Александра Шульги, строительство крахмального завода позволит получить республике колоссальный мультипликативный эффект: создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджет региона, а также возможность участия Республики Коми практически по всем направлениям государственной поддержки сельского хозяйства, а это около 30 программ.

"Я убежден в том, что у Республики Коми есть большой потенциал для реализации данного проекта. Со своей стороны мы постараемся помочь установить контакты с потенциальным поставщиком оборудования компанией "Larson",- резюмировал старший управляющий "Триатлон Груп" Пер-Улоф Эгли.

Напомним, "прорывной" для аграрной отрасли региона проект - строительство завода по производству крахмала на территории Республики Коми даст возможность возродить в Коми картофелеводство, позволит восстановить около 10 тысяч гектаров невостребованных сейчас земель, усилит кормовую базу, так как побочный продукт производства будет направляться на корм животным.