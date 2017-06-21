В Коми утверждены рекомендации по оформлению вывесок, печатей, штампов на двух государственных языках

Приказом Министерства национальной политики Республики Коми утверждены рекомендации по оформлению названий учреждений, предприятий, организаций на вывесках, текстов официальных печатей, штампов на государственных языках Республики Коми. Рекомендации были подготовлены членами Республиканской термино-орфографической комиссии при главе Республики Коми и рассмотрены на заседании комиссии.

"Основывается приказ на статье 25 республиканского закона "О государственных языках Республики Коми", где говорится, что названия организаций, тексты официальных печатей, штампов, бланков и объявлений оформляются на коми и русском языках. Наши рекомендации регламентируют размеры и цвет шрифтов, расположение текста относительно государственного герба Республики Коми, размещение вывесок и другие вопросы", - отметила министр национальной политики Республики Коми Елена Ермолина.

Рекомендации предназначены для предприятий, организаций, учреждений, которые работают на территории республики, независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности. Во избежание некорректного оформления вывесок и документации на коми языке руководителям организаций предлагается тексты переводов согласовывать с представителями Бюро официального перевода при государственном образовательном учреждении высшего образования "Коми республиканская академия государственной службы и управления".

Ознакомиться с приказом можно на сайте Министерства национальной политики Республики Коми в разделе "Информационные материалы" http://minnats.rkomi.ru/page/5699/.