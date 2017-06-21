В Коми все школьные автобусы прошли проверку технического состояния

21 июня 2017 года, 14:55 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

В Коми все школьные автобусы прошли проверку технического состояния. Работу органов исполнительной власти и местного самоуправления республики в части подготовки к организованным перевозкам детей автобусами к местам отдыха и обратно во время школьных каникул и в новом учебном году обсудили на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Сегодня школьников Коми перевозит 241 автобус, из них 202 находятся в муниципальных образовательных организациях, 39 закреплены за государственными образовательными учреждениями.

Как показал анализ, собственники автобусов, в основном, исполняют необходимые требования правил организованной перевозки детей, сообщил замминистра образования региона Максим Ганов. Вместе с тем, в некоторых районах Коми грубо нарушаются требования одного из пунктов законодательства в части безопасности перевозок детей.

По состоянию на 14 июня в Корткеросском, Прилузском и Удорском районах были выявлены факты неисправности тахографического оборудования. Кроме того, на них не производили замену блоков считывания информации.

"Для справки - стоимость замены блока и калибровка тахографов в сертифицированной мастерской составляет около 25-ти тысяч рублей, - сообщил выступающий. - Периодичность замены - один раз в три года".

При этом, несмотря на статистику, в министерство периодически поступает информация о работоспособности этого оборудования, что не соответствует реалиям. Основной причиной несоблюдения требований законодательства называют отсутствие средств в бюджете муниципалитетов.

Вместе с тем, в Коми дважды в год проводится осмотр транспортных средств - их технического состояния. Свежая проверка показала, что по состоянию на середину июня все автобусы имеют положительные заключения, которые позволяют использовать их в прямом назначении.

Министр физической культуры и спорта Коми Николай Бережной в ходе встречи сообщил, что еще весной в министерстве обсудили эту тему. Присутствовавшим на встрече рекомендовали повышать персональную ответственность в вопросе безопасности перевозки школьников.

В свою очередь, подведомственными Минспорта региона учреждениями активизирована работа с должностными лицами по обеспечению порядка организации перевозок групп детей автобусами и взаимодействию с их инициаторами, а также представителями ГИБДД.

На одном из совещаний с руководителями спортивных федераций региона вопрос также был рассмотрен и обозначены ключевые моменты организации этого процесса.

Однако, как отметил Н.Бережной, в спортшколах региона практически нет автомобильного транспорта, предназначенного для перевозки детей.

Первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Коми Константин Баранов во время заседания комииссии, в свою очередь, сообщил, что в целях предупреждения аварийности при перевозках групп детей с конца мая министерство проводит обучение лиц, организующих такие перевозки.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: транспорт, лето, дороги, дети, ГИБДД
  Рубрика: Общество
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