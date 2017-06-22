На Монди СЛПК школьников погрузили в тонкости производства бумаги в игровой форме

Сыктывкарским школьникам рассказали о том, как на Монди СЛПК производят бумагу. Весь процесс – от подготовки щепы до выпуска белоснежных листов – ребятам показали в игровой форме.

Подобный квест в рамках Дней открытых дверей прошел на комбинате впервые. В нем приняли участие более 50-ти детей сотрудников предприятия.

Перед началом игры ребята с помощью ведущего обсудили и продемонстрировали цикл производства бумаги от лесозаготовки до появления готовой продукции, сложив пазл на магнитной доске.

Однако нескольких пазлов недоставало, найти их предстояло где-то на комбинате. Детей поделили на три команды, одели в каски и жилеты, и под руководством проводников – Щепы, Целлюлозы и Картона – они отправились на поиски недостающих пазлов. Капитаны получили дорожные карты и все вместе отправились на поиски недостающей детали.

Путь к финишу лежал через три крупных блока станции. На каждой специалисты Монди подробно рассказывали о тонкостях производственного процесса.

В древесно-подготовительном цехе рассказали, как на предприятие привозят древесину, которую затем постепенно поэтапно перерабатывают в крупную и среднюю щепу, удаляют кору и опилки. Ребята увидели, как огромные погрузчики-"кальмары" разгружают лесовозы, с помощью экранов на пульте управления "заглянули" внутрь окорочных барабанов, узнали, как получается такая ровная и одинаковая по размеру щепа, удивились огромным кучам лиственной и хвойной щепы.

В производственной лаборатории технологического контроля участникам продемонстрировали спилы пихты, осины, сосны, ели и березы. Из этих пород деревьев делают щепу, которую затем варят в больших варочных котлах. Из сваренной щепы, превратившейся в целлюлозу коричневого цвета, изготавливают картон. Целлюлоза для бумаги проходит процесс отбеливания.

Перед походом в цех, где находится бумагоделательная машина №14, школьникам показали и дали пощупать отбеленную жидкую целлюлозу, из которой уже непосредственно изготавливают бумажное полотно. Из целлюлозы удаляют воду, формируя бумажный лист. Далее он попадает под пресс и валы, все более укрепляясь и приобретая форму. Последняя стадия – прохождение через сушильные валы.

Сотрудники цеха провели экскурсию для детей вдоль всей машины и рассказали, в каком виде загружают в нее сырье и что получается на выходе.

В каждом из трех пунктов назначения команду ждал маленький сундучок с пазлом, закрытый на замок. Ключ у каждой команды подходил только к одному из них. В конце квеста победителей не было. Все ребята нашли и открыли ящики с недостающим пазлом своей команды и

достроили цепочку производства бумаги. Каждый участник квеста получил поощрительный подарок.